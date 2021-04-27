Как неравный брак загубил карьеру звезды "Ляны"

Сегодня актрису с необычным якутским именем уже начали забывать. Но в 50-60 годах прошлого века Кюнна Игнатова была одной из ярчайших звезд советского кино. Еще во время обучения в "Щуке" она сыграла две свои главные роли в фильмах "Ляна" и "Долгий путь". "Рамблер" расскажет, как неравный брак загубил карьеру знаменитой артистки.

Фото: Кадр из фильма "Ляна" Кадр из фильма "Ляна"

Первый муж и единственный сын

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Еще в студенческие годы якутская красавица вышла замуж за актера Вячеслава Соколова , и диплом получала уже в положении. В 1958-м в семье родился сын Петр, которому было суждено стать единственным наследником знаменитой матери.

Однако брак этот очень быстро распался: муж хотел превратить Кюнну в домохозяйку, а карьера актрисы стремительно шла в гору, как в кино так и в Московском театре драмы и комедии (ныне Театр на Таганке).

Знакомство с Белокуровым

Однако, причиной разрыва с первым супругом были не только расхождения во взглядах на жизнь: еще во время съемок судьбоносной картины "Долгий путь" Кюнна познакомилась с народным артистом Владимиром Белокуровым

Белокуров был старше Кюнны на целых 30 лет, но он влюбился в нее, как безумный, и шел на все, чтобы завоевать расположение актрисы. Знаменитый артист осыпал ее комплиментами, подарками и букетами роскошных роз. Спустя какое-то время Кюнна Николаевна сдалась и согласилась стать женой Белокурова.

Неравный брак и крах карьеры

В 1961 году влюбленные женятся. Кюнне на тот момент было 28, а ее избраннику уже 58 лет. Это замужество принесло в жизнь актрисы стабильность: супруг носил молодую жену на руках, отлично отнесся к сыну Кюнны от первого брака и воспитывал его, как собственного.

А вот карьера молодой жены начала стремительно идти на спад: новый супруг не хотел отпускать ее от себя ни на шаг, и видел в ней, скорее жену, нежели актрису. Сначала он переманил ее к себе во МХАТ, они вместе ездили на гастроли, снимались в кино. Даже если Белокуров должен был отправиться за границу один, он увозил жену и пасынка с собой. А во МХАТе у нее становилось все меньше и меньше ролей.

Дорогу в кино для жены Белокуров закрыл. Фильм "Взрыв после полуночи"(1969) стал последней работой актрисы на большом экране. Да и то Белокуров поставил условие: он сам обязательно должен сниматься в этом фильме, пусть и в маленькой роли.

Кюнна все чаще впадала в уныние: она пыталась найти радость жизни в преподавании. Белокуров тогда вел курс во ВГИКе и позвал жену преподавать актерское мастерство.

Развод и новый роман

После десяти лет брака, Кюнна Игнатова неожиданно закрутила роман с молодым актером МХАТа Александром Диком. Он был младше ее на 14 лет, и после ее брака с пожилым Белокуровым этот союз казался многим легкомысленной интрижкой.

Однако Кюнна ушла от уже смертельно больного супруга, добившись официального развода, чтобы никто не подумал, что она претендует на его собственность. Она начала жить с молодым любовником, даже не расписавшись: Александр Дик не хотел потерять перспективу получить жилье от МХАТа.

В доме хозяев часто были веселые застолья, они ездили с совместными гастролями и зарабатывали, давая концерты по всей стране: Кюнна пела русские романсы и читала стихи Ахматовой. В кино артистка уже не снималась, а в театре играла лишь одну роль.

Отношения с Диком у Кюнны были даже слишком эмоциональными. Это была настоящая страсть, о которой позже актриса призналась жене своего сына. Кюнна ругалась и мирилась с Диком, Дик ругался с пасынком, а Кюнна металась между ними, как меж двух огней.

Трагическая кончина