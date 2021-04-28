Актриса, которую называли самой желанной женщиной в мире

Американская актриса Джессика Альба известна благодаря своим нестандартным ролям в кино. Она прославилась после выхода сериала "Темный ангел" и с тех пор часто появляется на больших экранах. В это трудно поверить, но 28 апреля ей исполняется 40 лет. "Рамблер" рассказывает про творческий путь актрисы.

Карьера Альбы началась в 13 лет, но прославилась она гораздо позже. С выходом сериала ее начали узнавать на улицах и приглашать в другие проекты. Она снялась в "Городе грехов", "Фантастической четверке", "Мачете", "Наркозе" и других фильмах.

Зрители полюбили актрису и за ее внешность. В 2006 году она стала первой в списке "99 самых желанных женщин мира" и получала похожие звания в мужских журналах. Например, в 2001 году она заняла первое место в списке Hot100 журнала Maxim.

При этом сама Альба не раз высказывала беспокойство о том, что ее образ мешает карьере. Актриса отмечала, что она вынуждена отказываться от многих предложений, чтобы добавить серьезность своему образу. Она также рассказала, что обнажаться на экране для нее табу.