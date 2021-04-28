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Актриса, которую называли самой желанной женщиной в мире

Елизавета Назарова
4 часа назад
Американская актриса Джессика Альба известна благодаря своим нестандартным ролям в кино. Она прославилась после выхода сериала "Темный ангел" и с тех пор часто появляется на больших экранах. В это трудно поверить, но 28 апреля ей исполняется 40 лет. "Рамблер" рассказывает про творческий путь актрисы.
Американская актриса Джессика Альба известна благодаря своим нестандартным ролям в кино.
1/8 Американская актриса Джессика Альба известна благодаря своим нестандартным ролям в кино.
Фото: Кадр из фильма "Секс гуру"
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Она прославилась после выхода сериала "Темный ангел" и с тех пор часто появляется на больших экранах. В это трудно поверить, но 28 апреля ей исполняется 40 лет.
2/8 Она прославилась после выхода сериала "Темный ангел" и с тех пор часто появляется на больших экранах. В это трудно поверить, но 28 апреля ей исполняется 40 лет.
Фото: @jessicaalba
Карьера Альбы началась в 13 лет, но прославилась она гораздо позже.
3/8 Карьера Альбы началась в 13 лет, но прославилась она гораздо позже.
Фото: @jessicaalba
С выходом сериала ее начали узнавать на улицах и приглашать в другие проекты. Она снялась в "Городе грехов", "Фантастической четверке", "Мачете", "Наркозе" и других фильмах.
4/8  С выходом сериала ее начали узнавать на улицах и приглашать в другие проекты. Она снялась в "Городе грехов", "Фантастической четверке", "Мачете", "Наркозе" и других фильмах.
Фото: @jessicaalba
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Зрители полюбили актрису и за ее внешность. В 2006 году она стала первой в списке "99 самых желанных женщин мира" и получала похожие звания в мужских журналах.
5/8 Зрители полюбили актрису и за ее внешность. В 2006 году она стала первой в списке "99 самых желанных женщин мира" и получала похожие звания в мужских журналах.
Фото: @jessicaalba
Например, в 2001 году она заняла первое место в списке Hot100 журнала Maxim.
6/8 Например, в 2001 году она заняла первое место в списке Hot100 журнала Maxim.
Фото: @jessicaalba
При этом сама Альба не раз высказывала беспокойство о том, что ее образ мешает карьере.
7/8 При этом сама Альба не раз высказывала беспокойство о том, что ее образ мешает карьере.
Фото: Кадр из сериала "Темный ангел"
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Актриса отмечала, что она вынуждена отказываться от многих предложений, чтобы добавить серьезность своему образу. Она также рассказала, что обнажаться на экране для нее табу.
8/8 Актриса отмечала, что она вынуждена отказываться от многих предложений, чтобы добавить серьезность своему образу. Она также рассказала, что обнажаться на экране для нее табу.
Фото: Кадр из фильма "Город грехов"
Карьера Альбы началась в 13 лет, но прославилась она гораздо позже. С выходом сериала ее начали узнавать на улицах и приглашать в другие проекты. Она снялась в "Городе грехов", "Фантастической четверке", "Мачете", "Наркозе" и других фильмах.
Зрители полюбили актрису и за ее внешность. В 2006 году она стала первой в списке "99 самых желанных женщин мира" и получала похожие звания в мужских журналах. Например, в 2001 году она заняла первое место в списке Hot100 журнала Maxim.
При этом сама Альба не раз высказывала беспокойство о том, что ее образ мешает карьере. Актриса отмечала, что она вынуждена отказываться от многих предложений, чтобы добавить серьезность своему образу. Она также рассказала, что обнажаться на экране для нее табу.
«Я не снимаюсь обнаженной. Я просто этого не делаю. Может, это делает меня плохой актрисой. Может, я буду лишена некоторых привилегий. Но это важно для меня»
Актеры,Фото,Мачете,Город грехов,Фантастическая четверка,Джессика Альба,
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