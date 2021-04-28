Почему звезда «Собаки на сене» сбежала в Америку

На экране и на сцене театра Виктор Ильичев создавал образы застенчивых, простодушных и порой чудаковатых героев, и именно таким его запомнили зрители. На пике своей блестящей творческой карьеры актер неожиданно уехал в Америку. Думал, что временно, а остался там навсегда. "Рамблер" расскажет, что послужило причиной для эмиграции артиста и как в дальнейшем сложилась его судьба.

Фото: Кадр из фильма "Собака на сене" Кадр из фильма "Собака на сене"

До начала 90-х годов актер был весьма популярным. К тому времени его фильмография насчитывала более ста картин, среди которых "Собака на сене", "Трое в лодке, не считая собаки", "Инспектор ГАИ" и "Зеленый фургон".

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Жена и наследник

Успешная карьера не помешала Ильичеву создать крепкую семью. Со своей женой Светланой Осиевой он познакомился в 1968 году на одном из праздничных вечеров творческой молодежи Ленинграда. Обаятельная девушка закончила Вагановское балетное училище и была солисткой Мариинского театра имени Кирова. С первого мгновения между Виктором и Светланой вспыхнули чувства, которые через некоторое время переросли в любовь. В 1969 году влюбленные поженились и были безумно счастливы. В этом союзе у них родился сын Миша.

В возрасте тридцати восьми лет Светлана вышла на пенсию и стала преподавать в балетной студии. Талантливую балерину Осиеву хорошо знали не только в России, но и за рубежом.

В начале 90-х годов с помощью своего бывшего однокурсника по училищу Светлана получила место педагога в одной из балетных школ Флориды. На семейном совете было принято решение, что сначала супруга переедет в США одна.

Переезд в Америку

Виктор не горел желанием уезжать из страны, но после распада Советского Союза отечественный кинематограф пришел в упадок, и актер остался не у дел. Раньше домашний телефон буквально разрывался от предложений режиссеров, а в период глобальных перемен в стране звонки сошли на нет. Казалось, что об артисте все забыли.

Невостребованность в профессии стала для Ильичева невыносимой. Не было ни работы, ни денег, и тогда переезд к жене за океан казался ему единственным разумным выходом из сложившейся ситуации.

Без знания английского языка добиться признания в мире кино на чужбине у Виктора не получилось. Пришлось заняться простой работой - упаковкой товаров в супермаркете.

Вскоре супруги на заработанные деньги купили себе дом во Флориде. Они не были стеснены в средствах и могли себе позволить путешествовать и радоваться жизни.

Последние роли

Конечно, Виктор Григорьевич в душе горел желанием вновь оказаться на съемочной площадке, и такая возможность у него появилась в 2004 году. Режиссер Анатолий Эйрамджан , тоже живший в Америке, пригласил Ильичева сразу в три свои картины, которые снимал на русском языке. Это были последние работы актера в кинематографе.

Болезнь и смерть

В 2008 году Ильичева стали беспокоить проблемы со здоровьем, и он решил пройти обследование. Поставленный врачами диагноз - рак четвертой стадии, прозвучал как приговор. Единственным шансом для спасения жизни была сложная операция и актер согласился. Все прошло удачно, и Ильичев вернулся к привычному образу жизни.