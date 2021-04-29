За что Аль Пачино бойкотировал "Оскар"

Аль Пачино по праву считается одним из культовых актеров XX века. Многие фильмы с его участием стали легендарными и разошлись на цитаты. За свою полувековую карьеру актер был номинирован на "Оскар" восемь раз, но лауреатом стал лишь однажды – в 1993 году за "лучшую мужскую роль" в картине "Запах женщины".

Фото: Кадр из фильма "Крестный отец" Кадр из фильма "Крестный отец"

Однако немногие знают о том, что годами ранее артист бойкотировал самую престижную премию кинематографа. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Одна из самых известных картин с Аль Пачино в главной роли –криминальная драма "Крестный отец", вышедшая на экраны в 1972 году. Кинолента была номинирована на 11 "Оскаров", из которых взяла три: за "Лучший фильм", "Лучшую мужскую роль" и "Лучший адаптированный сценарий".

Вот только ни Марлон Брандо, удостоившийся награды за "Лучшую мужскую роль", ни Аль Пачино, который был номинирован как "Лучший актер второго плана", не появились на церемонии. Артисты не сговаривались, ведь причины бойкота у них были разные.