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Тяжелые травмы актеров СССР на съемках

Елизавета Назарова
1 час назад
Кто-то уверен, что профессия актера очень легкая, но на самом деле это не всегда так. Многим приходится сильно худеть или толстеть ради фильма, кто-то не спит ночами ради роли, а некоторые актеры страдают прямо на съемочных площадках. "Рамблер" рассказывает про серьезные травмы, которые получали советские актеры прямо во время съемок в кино.
Тяжелые травмы актеров СССР на съемках
Фото: Кадр из фильма "Мама"Кадр из фильма "Мама"

Людмила Гурченко

На съемках фильма "Мама" Людмила Гурченко получила серьезную травму, из-за которой врачи готовили ее к инвалидности. Все произошло в тот момент, когда съемочная группа проводила съемки на льду. Олег Попов, который играл в фильме медведя наступил актрисе на ногу, из-за чего ей диагностировали открытый перелом. Как потом рассказывала сама Гурченко, врачам пришлось по-новой собирать ее ногу, из-за чего одна конечность у нее так и осталась короче другой.

Анатолий Подшивалов

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Советский актер Анатолий Подшивало прославился благодаря роли Цыгана в фильме «Республика ШКИД». Он чаще исполнял эпизодические роли и играл в труппе Большого драматического театра им. М. Горького. Однако его актерская карьера так и не получила развития из-за травмы. На одной из съемок на него упал осветительный прибор, и это стало причиной образования опухоли в его голове. У него произошли изменения во внешности, а также нарушились некоторые функции мозга. После травмы он мог только играть в театральной массовке.

Владимир Трещалов

Кадр из фильма "Неуловимые мстители"
Во время съемок фильма "Неуловимые мстители" актер исполнял все трюки самостоятельно. В одном из эпизодов он сыграл смерть и должен был висеть на лошади, находясь в седле. Во врем съемок он получил серьезную травму ноги и вынужден был ходить, опираясь на трость. Несмотря на это, заходя в кадр он откладывал ее и снимался так, как будто ничего не происходило. Трещалов снимался до конца, пока не поругался с режиссером Эдмондом Кеосаяном. Режиссер исправил сценарий и сделал так, чтобы по сюжету герой Трещалов умер. Из-за этого он ушел со съемок.
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