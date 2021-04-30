Тяжелые травмы актеров СССР на съемках

Кто-то уверен, что профессия актера очень легкая, но на самом деле это не всегда так. Многим приходится сильно худеть или толстеть ради фильма, кто-то не спит ночами ради роли, а некоторые актеры страдают прямо на съемочных площадках. "Рамблер" рассказывает про серьезные травмы, которые получали советские актеры прямо во время съемок в кино.

Людмила Гурченко

Анатолий Подшивалов

Советский актер Анатолий Подшивало прославился благодаря роли Цыгана в фильме «Республика ШКИД». Он чаще исполнял эпизодические роли и играл в труппе Большого драматического театра им. М. Горького. Однако его актерская карьера так и не получила развития из-за травмы. На одной из съемок на него упал осветительный прибор, и это стало причиной образования опухоли в его голове. У него произошли изменения во внешности, а также нарушились некоторые функции мозга. После травмы он мог только играть в театральной массовке.