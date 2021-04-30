Тяжелые травмы актеров СССР на съемках

Во время съемок фильма "Неуловимые мстители" актер исполнял все трюки самостоятельно. В одном из эпизодов он сыграл смерть и должен был висеть на лошади, находясь в седле. Во врем съемок он получил серьезную травму ноги и вынужден был ходить, опираясь на трость. Несмотря на это, заходя в кадр он откладывал ее и снимался так, как будто ничего не происходило. Трещалов
снимался до конца, пока не поругался с режиссером Эдмондом Кеосаяном. Режиссер исправил сценарий и сделал так, чтобы по сюжету герой Трещалов умер. Из-за этого он ушел со съемок.