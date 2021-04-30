Том Круз устроил истерику на съемочной площадке

Между съемками новой части фильма «Миссия невыполнима» актер пытался отдохнуть в своем трейлере, но шум ветки, которая билась о крышу, вывел звезду из себя.

После этой ситуации были вызваны специалисты, которые убрали свисающие над трейлером ветки. Также источник сообщил, что Круз был недоволен тем, что на съемочную площадку постоянно приходили местные жители, которым было интересно посмотреть, как идут съемки.