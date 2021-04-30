Звезду «Доктора Кто» лишили премии BAFTA из-за домогательств

Кларк известен широкой публике по таким картинам, как «Секс, наркотики и рок-н-ролл», «Центурион», «Стартрек: Возмездие» и «Аномалия». В 2009 году за ленту «Шпана 2», где он выступил режиссером и автором сценария, а также исполнил главную роль, артист получил премию BAFTA в номинации «Восходящая звезда». Отмечается, что он женат на португальской визажистке Ирис да Силве, пара воспитывает троих детей.