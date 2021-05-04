За что Хмельницкий получил прозвище "Бэмби"

Его называли последним рыцарем российского кино и Робин Гудом Советского Союза. А вот для коллег по цеху он был и останется Бэмби. Именно так окрестили Бориса Хмельницкого в кинематографических кругах. О том, почему именно такое прозвище дали актеру, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Стрелы Робин Гуда" Кадр из фильма "Стрелы Робин Гуда"

О том, что Хмельницкий станет актером, вряд ли кто-то из мог предположить: Борис с детства страдал сильным заиканием. От недуга полностью избавиться не удалось, но вера в себя позволила Хмельницкому поступить в Щукинское училище, а затем сняться более чем в 70 картинах.

Свою знаковую роль, которая стала, наверно, визитной карточкой актера, Хмельницкий сыграл в 1975 году в фильме “Стрелы Робин Гуда”. Образ благородного разбойника настолько запомнился и полюбился зрителям, что долгие годы артист ассоциировался именно с ним. Хотя до этой роли Хмельницкий принял участие более чем в десятке проектов, невероятная популярность пришла к нему именно после роли Робин Гуда. К этому образу актер вернется еще раз через 7 лет в фильме “Баллада о доблестном рыцаре “Айвенго”. Знаменитого персонажа Хмельницкого оценили даже англичане, признав его лучшим Робин Гудом.