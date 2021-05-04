За что Хмельницкий получил прозвище "Бэмби"

Его называли последним рыцарем российского кино и Робин Гудом Советского Союза. А вот для коллег по цеху он был и останется Бэмби. Именно так окрестили Бориса Хмельницкого
в кинематографических кругах. О том, почему именно такое прозвище дали актеру, читайте в материале “Рамблера”.
Фото: Кадр из фильма "Стрелы Робин Гуда"Кадр из фильма "Стрелы Робин Гуда"
О том, что Хмельницкий станет актером, вряд ли кто-то из мог предположить: Борис с детства страдал сильным заиканием. От недуга полностью избавиться не удалось, но вера в себя позволила Хмельницкому поступить в Щукинское училище, а затем сняться более чем в 70 картинах.
Свою знаковую роль, которая стала, наверно, визитной карточкой актера, Хмельницкий сыграл в 1975 году в фильме “Стрелы Робин Гуда”. Образ благородного разбойника настолько запомнился и полюбился зрителям, что долгие годы артист ассоциировался именно с ним. Хотя до этой роли Хмельницкий принял участие более чем в десятке проектов, невероятная популярность пришла к нему именно после роли Робин Гуда. К этому образу актер вернется еще раз через 7 лет в фильме “Баллада о доблестном рыцаре “Айвенго”. Знаменитого персонажа Хмельницкого оценили даже англичане, признав его лучшим Робин Гудом.
Внешний облик актера абсолютно соответствовал его герою, он очень органично выглядел на экране. Наверно, поэтому зрители отождествляли Хмельницкого с его самым известным персонажем. Борис действительно был рыцарем как в кадре, так и за кадром. Но вот воинственность Робин Гуда не была ему присуща. Хмельницкий был старательно избегал всевозможных скандалов, склок, никогда ни о ком не говорил плохо, был весьма доверчивым, миролюбивым и ранимым человеком. Именно за эти качества коллеги и прозвали его Бэмби.