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Сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые актеры

Елизавета Назарова
4 часа назад
Всем известно, что многие звезды получают за свою работу довольно большие суммы. Это касается и певцов, и актеров, и футболистов. Помимо доходов за свою непосредственную работу, они также получают деньги за рекламу, участие в конференциях, а многие даже имеют еще и собственный бизнес.
В детстве нас учились не лезть в чужой карман, но работа актеров кажется настолько простой, что довольно тяжело поверить в то, сколько они зарабатывают. А ставка за съемочный день у них действительно большая, и такие выводы можно сделать даже не глядя на рейтинг — достаточно посмотреть на то, в каких домах они живут и на каких машинах передвигаются. Смотрите видео и узнаете, сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые актеры в мире.
Ранее "Рамблер" сообщал, что объявлен обладатель Гран-при ММКФ.
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