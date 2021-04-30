Всем известно, что многие звезды получают за свою работу довольно большие суммы. Это касается и певцов, и актеров, и футболистов. Помимо доходов за свою непосредственную работу, они также получают деньги за рекламу, участие в конференциях, а многие даже имеют еще и собственный бизнес.

В детстве нас учились не лезть в чужой карман, но работа актеров кажется настолько простой, что довольно тяжело поверить в то, сколько они зарабатывают. А ставка за съемочный день у них действительно большая, и такие выводы можно сделать даже не глядя на рейтинг — достаточно посмотреть на то, в каких домах они живут и на каких машинах передвигаются. Смотрите видео и узнаете, сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые актеры в мире.