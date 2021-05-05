Как Царевна Лебедь совершила революцию в Болливуде

Ксения Рябинкина не мечтала об актерской карьере. С детства мечтая стать балериной, она окончила Московское хореографическое училище при Большом театре и два десятка лет выходила на его сцену. Сначала танцевала в кордебалете, а затем стала солисткой. Но настоящую популярность ей принесла роль Царевны Лебедь в фильме Александра Птушко “Сказка о царе Салтане”. А позже она совершила настоящую революцию в индийском кинематографе. О том, как это произошло, читайте в материале “Рамблера”.

Роль Царевны Лебедь стала для Ксении дебютной и совершенно неожиданной. Девушку пригласила на пробы дочь Александра Птушко, увидев ее в Центральном доме работников искусств. Отправляясь на пробы, Рябинкина была уверена, что роль не получит: она сомневалась, что непрофессиональной актрисе доверят воплотить на экране такой образ. Но появившись перед съемочной группой, она настолько всех очаровала, так была похожа на настоящую царевну, что ее утвердили практически мгновенно.

Кадр из фильма "Сказка о царе Салтане"

После выхода киносказки на экраны на Рябинкину обрушилась невероятная популярность: изящная Царевна Лебедь поразила и очаровала зрителей. Но даже после такого успеха Ксения не думала продолжать актерскую карьеру и после съемок вернулась в Большой театр.

Она успешно выступала на сцене, о съемках и думать забыла, но через 4 года, к своему удивлению, снова получила приглашение сняться в кино. На этот раз ей предлагали роль в индийском фильме “Мое имя Клоун”, где Ксении предстояло сыграть роль русской цирковой артистки по имени Марина. Примечательно, что ее порекомендовал известный индийский актер Радж Капур , который увидел Рябинкину на сцене Большого театра.

Кадр из фильма "Мое имя Клоун"

Со своей ролью Рябинкина справилась, хотя все реплики своей героини ей приходилось заучивать наизусть: на хинди Ксения, разумеется, не говорила. Кроме того, Ксения вошла в историю Болливуда, как первая актриса, которая поцеловала своего партнера в кадре, совершив настоящую революцию в индийском кино.

В Индии фильм “Мое имя Клоун” был очень популярен, а в СССР его практически не показывали. Так что съемки за границей не только не принесли Рябинкиной популярность, но и, напротив, из-за них у Ксении возникли проблемы. После зарубежной поездки, в которой актриса провела довольно долгое время, Рябинкина на несколько лет стала невыездной. А в Большом театре были недовольны ее долгим отсутствием, кроме того, Ксения за время съемок потеряла форму.

Но в результате все вернулось на круги своя: Ксения продолжила танцевать на сцене Большого театра, время от времени снималась в кино, но такой популярности, какую принесла ей роль Царевны Лебедь, больше не случилось.

Кстати, в Индии Рябинкину не забыли: в 2009 году актриса вновь отправилась в Болливуд на съемки фильма “Чинту Джи”, в котором вновь сыграла свою героиню Марину из первого фильма.