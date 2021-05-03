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Наталье Андрейченко 65: что стало с русской актрисой после переезда в Мексику

Диана Товсепова
4 часа назад
3 мая российской актрисе Наталье Андрейченко исполнилось 65 лет. Она родилась в Москве и дебютировала в кино на втором курсе ВГИКа. Первые роли она получила в фильмах «От зари до зари» и «Колыбельная для мужчин».
Российской актрисе Наталье Андрейченко сегодня, 3 мая, исполнилось 65 лет.
1/8 Российской актрисе Наталье Андрейченко сегодня, 3 мая, исполнилось 65 лет.
Фото: @natalya_andreychenko
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Красавица начинала еще на втором курсе ВГИКа.
2/8 Красавица начинала еще на втором курсе ВГИКа.
Фото: РИА Новости
У нее было много хороших ролей.
3/8 У нее было много хороших ролей.
Фото: Кадр из фильма «Леди Макбет Мценского уезда»
Но зрители особенно любят Мэри Поппинс в исполнении светловолосой красавицы.
4/8 Но зрители особенно любят Мэри Поппинс в исполнении светловолосой красавицы.
Фото: Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
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В первом браке Наталь родила сына, а во втором союзе с голливудским акером Максимиллианом Шеллом родилась дочь Настасья. Сейчас ей 32 года. Она говорит только на английском и немецком языках и живет в Австралии.
5/8 В первом браке Наталь родила сына, а во втором союзе с голливудским акером Максимиллианом Шеллом родилась дочь Настасья. Сейчас ей 32 года. Она говорит только на английском и немецком языках и живет в Австралии.
Фото: Наталья Андрейченко/Facebook
Сама Наталья со вторым супругом развелась, вернулась в Россию, а затем стала жить в Мексике.
6/8 Сама Наталья со вторым супругом развелась, вернулась в Россию, а затем стала жить в Мексике.
Фото: Facebook.com/Natalya.Andreychenko
Сейчас она счастливо живет в Мексике, занимается йогой и даже открыла духовный центр. В Сети она делится советами по гармонизации жизни и осознанному подходу к себе.
7/8 Сейчас она счастливо живет в Мексике, занимается йогой и даже открыла духовный центр. В Сети она делится советами по гармонизации жизни и осознанному подходу к себе.
Фото: Facebook.com. Natalya.Andreychenko
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В Москву женщина возвращается лишь изредка, для участия в шоу или особых мероприях.
8/8 В Москву женщина возвращается лишь изредка, для участия в шоу или особых мероприях.
Фото: globallookpress.com
Самые популярные роли в жизни Андрейченко: Мэри Поппинс в фильме Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания!» и Люба Антипова в «Военно-полевом романе» Петра Тодоровского. Затем у красавицы-актрисы было еще немало ролей в известных кинокартинах.
Судьба у актрисы, как выяснил "Рамблер", сложилась крайне интересная. Первым ее мужем был композитор Максим Дунаевский. У супругов родился сын Дмитрий.
Второй раз она вышла замуж за оскароносного голливудского актера Максимилиана Шелла («Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нюрнбергский процесс»). Во втором браке у Натальи родилась дочь Настасья, а в 1991 году Андрейченко эмигрировала к мужу в США. Там она поработала над акцентом и снялась в фильмах «Маленькая Одесса», «Свечи в темноте», «Нежить», а также в сериалах «Доктор Куин: Женщина-врач» и «Полиция Нью-Йорка», а затем пробовала себя в качестве вокалистки
Голливуд не был так благосклонен к актрисе, и после развода в 2005-м году Андрейченко вернулась в Россию.
Но на родине актриса не осталась. С 2012 года актриса большую часть времени живет в Мексике, практикуя йогу. Там она открыла духовный центр, а в Москву возвращается лишь изредка для участия в шоу.
Актеры,Фото,Оскар,Наталья Андрейченко,Леонид Квинихидзе,Петр Тодоровский,Максим Дунаевский,
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