Второй раз она вышла замуж за оскароносного голливудского актера Максимилиана Шелла («Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нюрнбергский процесс»). Во втором браке у Натальи родилась дочь Настасья, а в 1991 году Андрейченко эмигрировала к мужу в США. Там она поработала над акцентом и снялась в фильмах «Маленькая Одесса», «Свечи в темноте», «Нежить», а также в сериалах «Доктор Куин: Женщина-врач» и «Полиция Нью-Йорка», а затем пробовала себя в качестве вокалистки
Но на родине актриса не осталась. С 2012 года актриса большую часть времени живет в Мексике, практикуя йогу. Там она открыла духовный центр, а в Москву возвращается лишь изредка для участия в шоу.