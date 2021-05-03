Сейчас она счастливо живет в Мексике, занимается йогой и даже открыла духовный центр. В Сети она делится советами по гармонизации жизни и осознанному подходу к себе.

В первом браке Наталь родила сына, а во втором союзе с голливудским акером Максимиллианом Шеллом родилась дочь Настасья. Сейчас ей 32 года. Она говорит только на английском и немецком языках и живет в Австралии.

Второй раз она вышла замуж за оскароносного голливудского актера Максимилиана Шелла («Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нюрнбергский процесс»). Во втором браке у Натальи родилась дочь Настасья, а в 1991 году Андрейченко эмигрировала к мужу в США. Там она поработала над акцентом и снялась в фильмах «Маленькая Одесса», «Свечи в темноте», «Нежить», а также в сериалах «Доктор Куин: Женщина-врач» и «Полиция Нью-Йорка», а затем пробовала себя в качестве вокалистки