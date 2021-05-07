Лыков: «Из-за вируса мы потеряли подряд троих близких людей»

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Из-за вируса мы потеряли подряд троих близких людей — умер наш сторож, жена моего отца, и мы похоронили маму моей супруги. Еще сильно болела дочка и ее семья. Но мы подсобрались и с этой ситуацией справились», — сообщил актер.

Также Александр Анатольевич вспомнил, что примером стойкости для них стали бабушки:

«Моя одна растила ребенка. Другая вообще в голодное время таскала хлеб, хотя было запрещено даже колоски с поля собирать. На Кубани была тогда страшная ситуация. Но ничего — и любовь сохранили, и детей вырастили. Подизносились, правда, наши бабушки тогда, зато пример подали внукам!»