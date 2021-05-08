За что многие актеры не любили Олега Даля

Актер Олег Даль был одним из любимчиков у многих зрителей, а вот его отношения с другими коллегами по цеху были довольно сложными. «Рамблер» расскажет, за что многие артисты не любили Олега Даля.

Дело в том, что Даль был большим перфекционистом, поэтому требовал от партнеров по спектаклям и съемкам многого и иногда даже невозможного. За что его коллеги называли «эгоистом» и «педантом». И многие напрочь отказывались работать с «самовлюбленным выскочкой». Некоторые режиссеры его тоже невзлюбили, и все из-за того, что Даль когда-то посмел отказать им на предложения о работе.

Олег также не любил представителей актерских династий. Он был уверен в том, что дети известных актеров занимают чужое место. Именно по этой причине Даль подтрунивал над Андреем Мироновым на съемочной площадке картины «Мой младший брат».

У Олега Даля были проблемы с алкоголем. Спиртное быстро разрушало личность актера. И, по свидетельству его жены, ближе к концу жизни он превратился в запойного и опасного. На похоронах Владимира Высоцкого актер сначала стал громко хохотать, вызвав удивление у присутствующих, а потом заявил:

«Следующий — я».