Самые нелепые камео знаменитостей в кино

Камео — это эпизодическая роль, сыгранная знаменитым и легко узнаваемым человеком. Зачастую таким приемом украшают фильмы для того, чтобы собрать как можно больше зрителей и заставить их улыбнуться. Однако бывает так, что камео выглядят неуместно. «Рамблер» расскажет о таких эпизодических ролях.

«Неудержимые»

Создатели фильма обещали зрителям собрать толпу экшен-кумиров. И так вышло, что после просмотра картины многие были разочарованы. Дело в том, что их любимые герои даже не дерутся и не стреляют в боевике. Один дает задание главному герою, а другой и вовсе неясно зачем появляется в кадре. Хотя, если быть честными друг с другом, все это было сделано для того, чтобы сделать фильму чуть больше рекламы.