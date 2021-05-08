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Самые нелепые камео знаменитостей в кино

Мария Грибова
2 часа назад
Камео — это эпизодическая роль, сыгранная знаменитым и легко узнаваемым человеком. Зачастую таким приемом украшают фильмы для того, чтобы собрать как можно больше зрителей и заставить их улыбнуться. Однако бывает так, что камео выглядят неуместно. «Рамблер» расскажет о таких эпизодических ролях.
Самые нелепые камео знаменитостей в кино
Фото: Кадр из фильма «Неудержимые»Кадр из фильма «Неудержимые»

«Неудержимые»

Кадр из фильма «Неудержимые»
Создатели фильма обещали зрителям собрать толпу экшен-кумиров. И так вышло, что после просмотра картины многие были разочарованы. Дело в том, что их любимые герои даже не дерутся и не стреляют в боевике. Один дает задание главному герою, а другой и вовсе неясно зачем появляется в кадре. Хотя, если быть честными друг с другом, все это было сделано для того, чтобы сделать фильму чуть больше рекламы.

«Двенадцать друзей Оушена»

Кадр из фильма «Двенадцать друзей Оушена»
Во второй части фильма о друзьях Оушена, по задумке Стивена Содерберга,в одной из сцен героиня Джулии Робертс Тесс притворяется Джулией Робертс. Да, все так. Но дальше еще интереснее. Ее изобличает Брюс Уиллис в камео-образе самого себя. У многих зрителей после этого появился вопрос, почему тогда никто не путает и других знаменитостей, снявшихся в фильме? Например, Брэда Питта, Джорджа Клуни или Мэтта Деймона.

«Умри, но не сейчас»

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас»
В этой картине режиссер Ли Тамахори пригласил популярную певицу и исполнительницу заглавной песни «Умри, но не сейчас» Мадонну, чтобы она сыграла роль инструктора по фехтованию в клубе. По мнению зрителей, артистка отвлекла внимание от первой встречи героя и злодея, а также испортила своей игрой целый эпизод фильма.
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