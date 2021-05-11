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Чем сейчас занимается Юрий Стоянов

Анна Арсеньева
5 часов назад
Актер Юрий Стоянов стал известен широкой публике после телевизионной передачи "Городок", которая выходила с 1993 по 2012 год. Сатирические сюжеты артиста и его напарника Ильи Олейникова смотрела вся страна. "Рамблер" рассказывает, чем актер занимается сейчас.
Юрию Стоянову 63 года, и он продолжает вести активную актерскую деятельность. Артист играет в театрах: спектакли с ним можно увидеть в МХТ имени Чехова, Театре Наций, РАМТ и ДК имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.
Также Юрий Стоянов по-прежнему снимается в кино и пользуется большой популярностью у режиссером. Одна из его последних работ — детективный сериал "Марлен" на НТВ, в котором он сыграл главную роль — следователя "старой школы". Еще один проект, где актер стал центральным персонажем, — "Вампиры средней полосы". Мистический сериал вышел на платформе START в конце марта.
Кроме того, на телеканале "Россия 1" показывают его авторское юмористическое шоу "100янов" в духе "Городка". По словам актера, летом начнутся съемки третьего сезона спецпроекта.
Во время пандемии Стоянов создал YouTube-канал "Чисто поржать", куда во время изоляции выкладывал смешные скетчи. Но после того, как ограничения сняли, и он смог вернуться к основной работе, времени на такой формат у артиста не осталось.
Еще актер пишет музыку. В конце января этого года он выпустил свой первый альбом "Где-то", в который вошли 11 авторских песен. Часть из них Юрий Стоянов сочинил еще в юности.
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