Что стало с женой Штирлица из «Семнадцати мгновений весны»

Актриса Элеонора Шашкова знакома буквально всем жителям бывшего СССР. Именно она сыграла жену Штирлица в легендарной многосерийной картине «Семнадцать мгновений весны». Эта короткая и немая роль в одночасье сделала Элеонору звездой. «Рамблер» расскажет, как сложилась судьба актрисы, которую после выхода в свет сериала Татьяны Лиозновой называли «образцом жены разведчика».

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны» Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

К моменту съемок в «Семнадцати мгновениях весны» в фильмографии Шашковой уже было несколько успешных кинолент, среди которых «Ошибка резидента» и «Тени исчезают в полдень». Но когда зрители увидели на телеэкранах жену Штирлица, о предыдущих успехах Элеоноры все позабыли.

Несмотря на сумасшедший успех, жену Штирлица не приняли в Союз кинематографистов. Для приемной комиссии она выбрала эпизод из картины «Семнадцать мгновений весны», а одна из народных артисток вынесла вердикт, что нельзя принять в члены Союза актрису, которая в кино молчит. Для Элеоноры это стало ударом, но с завистью и недоброжелательностью ей пришлось сталкиваться часто.

Через пару лет после выхода в свет знаменитого сериала, актриса развелась со своим первым супругом - заслуженным артистом России Эрнстом Зориным , который вскоре после разрыва с женой уехал жить в Америку. В этом браке была рождена дочь Антонина. Несмотря на переезд Эрнст поддерживал отношения как с бывшей избранницей, так и с наследницей.

Вторым супругом артистки стал режиссер Валентин Селиванов , с которым они познакомились на съемках фильма «Дневник Карлоса Эспинолы». По признанию Шашковой, именно этот мужчина стал главным в ее жизни. Они прожили душа в душу 22 года. И жили бы дальше, если бы не скоропостижная кончина Селиванова, которая стала настоящей трагедией для его любящей жены. После смерти Валентина Элеонора так и не вышла снова замуж.