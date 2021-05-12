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Кем были актеры «Импровизации» до проекта

Мария Грибова
5 часов назад
Уже более пяти лет на экраны выходит телевизионное юмористическое шоу «Импровизация», бессменным ведущим которого является Павел Воля. «Рамблер» расскажет, кем были актеры проекта до популярности.
Кем были актеры «Импровизации» до проекта
Фото: Кадр из шоу «Импровизация»Кадр из шоу «Импровизация»

Арсений Попов

@arseniyspopov
Окончив школу, Арсений поступил Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского на экономический факультет. Однако спустя некоторое время он понял, что хочет стать актером, и перевелся на другой факультет — культуры и искусств. После окончания университета Попов работал в Драматическом Лицейском театре и был ведущим на одном из телеканалов Омска. Затем Арсений снялся в нескольких эпизодических ролях. А уже позже состоялось знакомство с будущим коллегой по «Импровизации» Сергеем Матвиенко, который в то время был актером лучшего импровизационного шоу в Санкт-Петербурге. После этого Арсений не раз принимал участие в различных телешоу, и в 2013 году, на сборе регионального «Comedy Club», деятельностью Матвиенко и Попова заинтересовался креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов.

Дмитрий Позов

@pozov
С самого детства у Дмитрия была любовь к выступлениям и сцене. Однако, окончив школу, он пошел по стопам матери и поступил в медицинскую академию на специальность стоматолога. Затем он пошел в ординатуру, потом аспирантуру, а спустя три года защитил кандидатскую диссертацию, став кандидатом медицинских наук. Некоторое время Позов увлекался КВН и являлся автором шуток для команды «БВ», в которой играл в будущем его коллега по шоу «Импровизация» — Антон Шастун. Потом Шастун и и Позов перестали заниматься КВН, они решили попробовать себя в жанре импровизации, и уже через некоторое время возникло импровизационное шоу «Спорный вопрос».

Сергей Матвиенко

@sergeymatvienko1
После окончания школы Матвиенко поступил в Армавирский механико-технологический институт на специальность инженера-электрика. В университете играл в КВН, и даже несколько раз становился финалистом и чемпионом Армавирской открытой лиги КВН и чемпионом Высшей лиги. После окончания университета принимал участие в различных телевизионных проектах: в составе дуэта «Пластилин» — в проекте «Смех без правил» и программе «Убойная лига». После «Убойной лиги» участники дуэта стали резидентами «Comedy Club Санкт-Петербург». А в 2011 году он создал с друзьями импровизационный театр «CraЗу» и начал развивать жанр импровизации в Санкт-Петербурге.

Антон Шастун

@anton.shastoon
Еще в школе Шастун начал заниматься КВНом, а после окончания поступил в Воронежский государственный университет на факультет прикладной математики, информатики и механики. Однако прямо перед получением диплома его отчислили. И тогда Антон поступил в Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I на экономический факультет. При этом Шастун знал, что так или иначе свяжет свою жизнь с юмором. После университета его пригласили на шоу «18+», главными авторами которого были Станислав Шеминов, Дмитрий Позов и Роман Косицын. В тот период Шастуна заменил комик Руслан Белый, который и пригласил его выступить в «Comedy Club» в Москве. Затем Антон принимал участие в различных юмористических проектах. И уже в 2013 году состоялось знакомство с креативным продюсером телеканала ТНТ Вячеславом Дусмухаметовым.
Актеры,Антон Шастун,Вячеслав Дусмухаметов,Руслан Белый,Арсений Попов,Сергей Матвиенко,Павел Воля,
18+
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