Кем были актеры «Импровизации» до проекта

С самого детства у Дмитрия была любовь к выступлениям и сцене. Однако, окончив школу, он пошел по стопам матери и поступил в медицинскую академию на специальность стоматолога. Затем он пошел в ординатуру, потом аспирантуру, а спустя три года защитил кандидатскую диссертацию, став кандидатом медицинских наук. Некоторое время Позов увлекался КВН и являлся автором шуток для команды «БВ», в которой играл в будущем его коллега по шоу «Импровизация» — Антон Шастун
. Потом Шастун и и Позов перестали заниматься КВН, они решили попробовать себя в жанре импровизации, и уже через некоторое время возникло импровизационное шоу «Спорный вопрос».