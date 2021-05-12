Кем были актеры «Импровизации» до проекта

Арсений Попов

Дмитрий Позов

Сергей Матвиенко

После окончания школы Матвиенко поступил в Армавирский механико-технологический институт на специальность инженера-электрика. В университете играл в КВН, и даже несколько раз становился финалистом и чемпионом Армавирской открытой лиги КВН и чемпионом Высшей лиги. После окончания университета принимал участие в различных телевизионных проектах: в составе дуэта «Пластилин» — в проекте «Смех без правил» и программе «Убойная лига». После «Убойной лиги» участники дуэта стали резидентами «Comedy Club Санкт-Петербург». А в 2011 году он создал с друзьями импровизационный театр «CraЗу» и начал развивать жанр импровизации в Санкт-Петербурге.