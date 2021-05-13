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Неожиданные роли знаменитых актеров, отказавшихся от привычного амплуа

Александра Нечаева
9 часов назад
Одним из главных достоинств актеров считается умение перевоплощаться, создавать совершенно разные образы. Но случается так, что после какой-то успешной роли к артисту “прилипает” определенное амплуа. Некоторые актеры и режиссеры от фильма к фильму их удачно эксплуатируют, другие пытаются примерить новые образы. О случаях, когда актеры сумели удивить зрителей совершенно не свойственными им ролями, читайте в материале “Рамблера”.
Актеры, отказавшиеся от привычного амплуа
Фото: Кадр из фильма “Норт”Кадр из фильма “Норт”

Гвинет Пэлтроу

Кадр из фильма “Любовь зла”
Актрису привыкли видеть на экране стройной красоткой: фигура и внешность звезды предопределили ее амплуа. Но Гвинет вовсе не боится примерять и другие образы. Так, например, в фильме “Любовь зла” Пэлтроу появилась в роли весьма и весьма упитанной женщины, доказав, что страх выглядеть на экране непривлекательно вовсе не про нее. Для роли для Гвинет создали костюм, многократно увеличивающий формы актрисы и создающий иллюзию, что она весит больше 100 килограммов. В карьере Пэлтроу роль в картине “Любовь зла” стала самой неожиданной.

Том Хэнкс

Кадр из сериала “Закадычные друзья”
Актер давно доказал, что может сыграть практически любую роль. Зрители особенно запомнили его героев из фильмов “Форрест Гамп”, “Зеленая миля” и “Терминал”. Но в фильмографии Хэнкса множество совершенно не похожих друг на друга ролей. Самым же неожиданным экранным образом актера до сих пор считают трансвестита Баффи Уилсона в сериале “Закадычные друзья”. Эта роль стала одной из первых в карьере Хэнкса, для нее актеру пришлось на протяжении двух лет переодеваться в девушку.

Линда Хэмилтон

Кадр из сериала “Красавица и чудовище”
Прославила Линду на весь мир, конечно же, роль Сары Коннор в знаменитом “Терминаторе”. После образа женщины, спасающей своего сына, а вместе с ним и весь мир, Хэмилтон сложно воспринимать в каком-то другом амплуа. Но в фильмографии Линды есть и другие роли, в которых она предстает в образах, разительно отличающихся от знаменитой Сары. Например, Хэмилтон весьма успешно сыграла главную героиню в сериале “Красавица и чудовище”. Актрису номинировали за эту роль на “Эмми” и “Золотой глобус”.

Робин Уильямс

Кадр из фильма “Бессонница”
Актера зрители привыкли видеть на экране в роли положительных, добрых и забавных героев. Режиссеры эксплуатировали образы именно таких персонажей, с которыми Робин безупречно справлялся. Неожиданной оказалась роль Уильямса в фильме “Бессонница”, где ему пришлось сыграть отрицательного героя. Кристофер Нолан не побоялся “сломать систему” и пригласил актера на роль маньяка-убийцы, за милой внешностью которого скрывался ужасный человек. Актер с радостью согласился примерить на себя новый образ и, надо отметить, смена амплуа удалась Уильямсу блестяще.

Брюс Уиллис

Кадр из фильма “Норт”
Вечно спасающий мир и отдельно взятых людей Брюс зарекомендовал себя настоящим “крепким орешком”. Режиссеры постоянно делают из него супергероя, способного на самые невероятные вещи. Но спасителю мира нужна передышка. Уиллис не единожды отходил от своего традиционного амплуа, но самой, вероятно, неожиданной ролью в его карьере стала роль пасхального кролика в комедии “Норт”. Для нее актеру пришлось облачиться в розовый плюшевый костюм, а в руки вместо оружия взять морковку.
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