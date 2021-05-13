Актеры, отказавшиеся от привычного амплуа

Одним из главных достоинств актеров считается умение перевоплощаться, создавать совершенно разные образы. Но случается так, что после какой-то успешной роли к артисту “прилипает” определенное амплуа. Некоторые актеры и режиссеры от фильма к фильму их удачно эксплуатируют, другие пытаются примерить новые образы. О случаях, когда актеры сумели удивить зрителей совершенно не свойственными им ролями, читайте в материале “Рамблера”.