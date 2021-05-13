Актеры, отказавшиеся от привычного амплуа

Актера зрители привыкли видеть на экране в роли положительных, добрых и забавных героев. Режиссеры эксплуатировали образы именно таких персонажей, с которыми Робин
безупречно справлялся. Неожиданной оказалась роль Уильямса в фильме “Бессонница”, где ему пришлось сыграть отрицательного героя. Кристофер Нолан
не побоялся “сломать систему” и пригласил актера на роль маньяка-убийцы, за милой внешностью которого скрывался ужасный человек. Актер с радостью согласился примерить на себя новый образ и, надо отметить, смена амплуа удалась Уильямсу блестяще.