Где сейчас лысая из «Брата-2»

Фраза "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим" после выхода фильма Алексея Балабанова "Брат-2" стала до неприличия попсовой и до сих пор всплывает в мемах. Роль девушки легкого поведения и подруги Данилы Бодрова Мэрилин сыграла Дарья Юргенс . С тех пор прошел 21 год. "Рамблер" рассказывает, как сложилась судьба актрисы и чем она занимается теперь.

Фото: Кадр из фильма "Брат-2" Кадр из фильма "Брат-2"

Сейчас Дарье Юргенс 53 года, а на момент съемок было 32. Для фильма ей нужно было побриться налысо, но это не остановило актрису. Вторым крупным проектом Юргенс после "Брата-2" стал сериал "Морские дьяволы" про бойцов спецназа, который начал выходить в 2005 году на телеканале НТВ. Уже 15 лет актриса исполняет в нем роль Багиры. Кстати, все трюки в сериале она выполняет сама.

Дарья Юргенс/vk.com

Сейчас Дарья Юргенс продолжает сниматься в кино и сериалах. Одна из ее последних работ — роль мамы Зои Космодемьянской в военном фильме "Зоя", который вышел в прошлом году.

Но основная актерская деятельность Юргенс связана со сценой. Она служит в театре уже более 30 лет. По словам Юргенс, все ее детство прошло за кулисами: она выросла в семье актеров, и впервые на сцене побывала в три года. Сейчас она играет в театре "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге.