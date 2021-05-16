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Почему Меган Фокс ненавидит свои образы в кино

Елизавета Назарова
7 часов назад
16 мая американская актриса и фотомодель празднует свое 35-летие. В честь этого "Рамблер" вспоминает историю ее карьеры, лучшие роли, а также рассказывает, почему актриса не любит свое амплуа в кино.
Фокс начала свою карьеру в Голливуде с эпизодических ролей и ролей второго плана.
1/7 Фокс начала свою карьеру в Голливуде с эпизодических ролей и ролей второго плана.
Фото: Кадр из фильма "Черепашки-ниндзя 2"
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В 2007 году к ней пришла настоящая слава после того, как в прокат вышел фильм "Трансформеры".
2/7 В 2007 году к ней пришла настоящая слава после того, как в прокат вышел фильм "Трансформеры".
Фото: Кадр из фильма "Трансформеры"
Продюсеры фильма заметили начинающую актрису и разглядели в ней потенциал.
3/7 Продюсеры фильма заметили начинающую актрису и разглядели в ней потенциал.
Фото: Кадр из фильма "Тело Дженнифер"
С тех пор она снялась во многих известных фильмах: двух частях "Черепашек-ниндзя", триллере "Тело Дженнифер" и комедии "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть".
4/7 С тех пор она снялась во многих известных фильмах: двух частях "Черепашек-ниндзя", триллере "Тело Дженнифер" и комедии "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть".
Фото: Кадр из фильма "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть"
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Однако общественность всегда интересовала личная жизнь звезды. На протяжении нескольких лет она состояла в браке с актером Брайаном Остином Грином.
5/7 Однако общественность всегда интересовала личная жизнь звезды. На протяжении нескольких лет она состояла в браке с актером Брайаном Остином Грином.
Фото: Кадр из ильма "Дети сексу не помеха"
Несмотря на разницу в возрасте в 14 лет, отношения звезд продлились в общей сложности 16 лет. У них есть трое сыновей.
6/7 Несмотря на разницу в возрасте в 14 лет, отношения звезд продлились в общей сложности 16 лет. У них есть трое сыновей.
Фото: globallookpress.com
Актриса всегда привлекала мужчин своей внешностью. Однако она призналась, что ненавидит свои обозы в кино из-за того, что они не соответствуют ей настоящей. Как призналась Фокс в одном из интервью, в жизни она скромная и не такая уверенная в себе, как на экране.
7/7 Актриса всегда привлекала мужчин своей внешностью. Однако она призналась, что ненавидит свои обозы в кино из-за того, что они не соответствуют ей настоящей. Как призналась Фокс в одном из интервью, в жизни она скромная и не такая уверенная в себе, как на экране.
Фото: @meganfox
Фокс начала свою карьеру в Голливуде с эпизодических ролей и ролей второго плана. В 2007 году к ней пришла настоящая слава после того, как в прокат вышел фильм "Трансформеры". Продюсеры фильма заметили начинающую актрису и разглядели в ней потенциал. С тех пор она снялась во многих известных фильмах: двух частях "Черепашек-ниндзя", триллере "Тело Дженнифер" и комедии "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть".
Однако общественность всегда интересовала личная жизнь звезды. На протяжении нескольких лет она состояла в браке с актером Брайаном Остином Грином. Несмотря на разницу в возрасте в 14 лет, отношения звезд продлились в общей сложности 16 лет. У них есть трое сыновей.
Актриса всегда привлекала мужчин своей внешностью. Однако она призналась, что ненавидит свои обозы в кино из-за того, что они не соответствуют ей настоящей. Как призналась Фокс в одном из интервью, в жизни она скромная и не такая уверенная в себе, как на экране.
Актеры,Фото,Тело Дженнифер,Трансформеры,Брайан Остин,Меган Фокс,
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