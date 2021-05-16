16 мая американская актриса и фотомодель празднует свое 35-летие. В честь этого "Рамблер" вспоминает историю ее карьеры, лучшие роли, а также рассказывает, почему актриса не любит свое амплуа в кино.

Фокс начала свою карьеру в Голливуде с эпизодических ролей и ролей второго плана. В 2007 году к ней пришла настоящая слава после того, как в прокат вышел фильм "Трансформеры". Продюсеры фильма заметили начинающую актрису и разглядели в ней потенциал. С тех пор она снялась во многих известных фильмах: двух частях "Черепашек-ниндзя", триллере "Тело Дженнифер" и комедии "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть".

Однако общественность всегда интересовала личная жизнь звезды. На протяжении нескольких лет она состояла в браке с актером Брайаном Остином Грином. Несмотря на разницу в возрасте в 14 лет, отношения звезд продлились в общей сложности 16 лет. У них есть трое сыновей.