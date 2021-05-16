Как измены погубили актрису Веру Глаголеву

Народная артистка России Вера Глаголева боролась с онкологическим заболеванием десять лет. Несколько раз болезнь отступала, но возвращалась вновь. Друзья актрисы считают, что все это из-за постоянных измен. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Первый муж

В 1974 году на «Мосфильме» Глаголева познакомилась с режиссёром Родионом Нахапетовым. Тогда ее пригласили сыграть небольшую роль в драме «На край света...». Оператор снял крупным планом снял лицо девушки, а когда режиссер увидел его, то обомлел. И Глаголеву тут же назначили на главную женскую роль. Когда фильм вышел на экраны, Глаголева вышла замуж за Нахапетова.

"Я её создавал, как Пигмалион Галатею. Создал — и влюбился", — рассказывал он.

В браке актриса родила двух дочерей, смотрела на него с обожанием и всячески поощряла самолюбие Нахапетова. Но время шло, Глаголева начала проявлять интерес к режиссерской деятельности и сняла свой первый фильм, притчу о безработных актёрах «Сломанный свет».

Картина вышла на экраны лишь 10 лет спустя. А Нахапетов быстро подал на развод и уехал в США. Такая жена ему была не нужна.

Второй муж

После развода на кинофестивале «Золотой Дюк» Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским . Она хотела добиться от него финансирование фильма, а в итоге покорила сердце мужчины. Правда, фильм он так и не оплатил. Режиссер быстро вышла замуж и уже в 1993 году родила от второго мужа дочь Анастасию.

Но рождение дочери не сделало семью крепче. Шубского назначили на пост советника президента Олимпийского комитета России. В ходе работы он познакомился с гимнасткой Светланой Хоркиной , которая и разрушила брак. В 2005 году Светлана тайно родила в США сына, о чем Глаголева позже узнала от СМИ.

"Жизнь этой маленькой хрупкой женщины была далеко не сахарной. Вера не лезла со своими бедами и душевными потерями на скоротечные ток-шоу", — говорил о Глаголевой её друг.

В 2007 году Вера Глаголева узнала от врачей, что больна раком желудка. Тогда же ее первый муж Родион Нахапетов вернулся из Америки с молодой супругой. А в 2011 году Кирилл Шубский признал, что является отцом ребенка гимнастки. Потом эта история вошла в книгу «Кульбиты на шпильках».