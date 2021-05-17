Роберт Де Ниро получил серьезную травму на съемках

В прошлый четверг Де Ниро вылетел домой в Нью-Йорк, где обратился за медицинской помощью. Представитель актёра ранее сказал порталу People, что производство фильма не было отложено, так как он и так собирался уехать в этот день, взяв две недели отпуска.