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Роберт Де Ниро получил серьезную травму на съемках фильма

Mainstyle
2 часа назад
Недавно 77-летний актёр Роберт Де Ниро повредил ногу. Всё осложняется тем, что в тот момент он находился на съёмках нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной Луны».
Роберт Де Ниро получил серьезную травму на съемках
Фото: MainstyleMainstyle
«Я просто перешагнул через что-то и упал, — сказал он. — Боль была невыносимой, и теперь я должен лечиться. Но это случается, особенно когда вы становитесь старше, вы должны быть готовы к неожиданностям. Однако с этим можно справиться». Актёр также отметил, что травма не повлияет на его работу. «В „Убийцах цветочной луны“ я в некотором смысле довольно сидячий персонаж. И, слава Богу, не слишком много двигаюсь. Так что мы справимся. Мне просто нужно сделать операцию, держать ногу прямо в определённом положении и дать ей зажить»,
— добавил он.
В прошлый четверг Де Ниро вылетел домой в Нью-Йорк, где обратился за медицинской помощью. Представитель актёра ранее сказал порталу People, что производство фильма не было отложено, так как он и так собирался уехать в этот день, взяв две недели отпуска.
«Находясь в своём доме в Оклахоме на съёмках фильма Мартина Скорсезе „Убийцы цветочной Луны“, Роберт Де Ниро повредил четырехглавую мышцу бедра, лечение пройдёт в Нью-Йорке, — говорится в заявлении. — Это не повлияет на производство фильма, так как актёр не должен был сниматься в течение ещё трёх недель».
Действие фильма «Убийцы цветочной луны», основанного на одноимённой книге Дэвида Гранна, разворачивается в 1920-х годах в Оклахоме. Сюжет повествует о реальных событиях: в недрах земли, на которой находилась резервация индейского племени Осейджи, была найдена нефть. Народ резко разбогател. А после в племени произошла серия убийств. На место преступления отправляются сотрудники ФБР. Известно, что Де Ниро снимается вместе с Леонардо Ди Каприо, который играет его племянника. Премьера фильма запланирована на конец этого года. Точная дата будет объявлена позже
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