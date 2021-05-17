Роберт Де Ниро получил серьезную травму на съемках

Действие фильма «Убийцы цветочной луны», основанного на одноимённой книге Дэвида Гранна
, разворачивается в 1920-х годах в Оклахоме. Сюжет повествует о реальных событиях: в недрах земли, на которой находилась резервация индейского племени Осейджи, была найдена нефть. Народ резко разбогател. А после в племени произошла серия убийств. На место преступления отправляются сотрудники ФБР
. Известно, что Де Ниро снимается вместе с Леонардо Ди Каприо
, который играет его племянника. Премьера фильма запланирована на конец этого года. Точная дата будет объявлена позже