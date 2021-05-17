Муж изменил с матерью: трагедия Лайзы Миннелли

У американской актрисы Лайзы Минелли были серьезные проблемы с личной жизнью — одна трагедия сменяла другую. Каждый из четырех браков оказался неудачным. Но один по сравнению с остальными занимает лидирующую позицию в списке романтических кошмаров. Подробнее в материале "Рамблера".

Всю свою жизнь у артистки были тяжелые отношения со звездной матерью Джуди Гарленд . Успехи Лайзы на сцене родительница переживала очень болезненно: больше всего она дорожила своей популярностью. Поэтому когда Лайза стала вызывать всеобщее восхищение, мать не могла ей этого простить. Оказаться на втором плане для нее значило потерять смысл существования. Это соперничество, порой совершенно неприкрытое, оставило свой отпечаток на характере Минелли.

Джуди в 1967 году поспособствовала замужеству своей дочери — Лайза заключила брак с протеже своей матери певцом Питером Алленом. Спустя время оказалось, что у Питера и Джуди не только прекрасные семейные отношения, как у зятя и тещи, но и не менее прекрасные интимные отношения, как у любовников.

Всего через полтора месяца после развода с Питером Алленом Минелли вышла замуж за Джека Хэйли Младшего. Лайза не успела оправиться после первого брака, как начала новые отношения. Они продлились до апреля 1979 года. И это неудивительно, ведь Лайза, не стесняясь, изменяет мужу, крутя бесчисленные романы.

Бурная личная жизнь Лайзы сопровождается употреблением алкоголя и наркотиков, она попадает в психиатрическую клинику. В 1979 году она в третий раз выходит замуж. На этот раз ее избранником стал скульптор Марк Геро. Он убеждает Лайзу пройти курс лечения. Это были самые долгие отношения — супруги развелись в январе 1992 года.