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Актрисы, которые отказываются обнажаться в кадре

WomanHit.ru
37 минут назад
Этих девушек вы не заметите в эротических сценах.
Актрисы, которые отказываются обнажаться в кадре
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Сегодня сложно кого-то удивить большим количеством сцен сексуального характера, для многих актрис обнажение в кадре — часть работы, которая стала вполне привычной. И все же даже в современных условиях многие актеры, чаще — актрисы, отказываются от ролей, требующих демонстрации собственного тела. Мы решили выяснить, кому из мировых актрис можно даже не предлагать сценарий, где присутствуют откровенные сцены.

Анна Кендрик

Голливудская актриса еще в самом начале карьеры поняла, что сцены с сексуальным подтекстом, которые требуют от нее обнажения, пусть и не полного, ей не подходят ни при каких условиях. И все же в фильмографии актрисы есть картины, которые не стоит показывать детям. Если интимной сцены никак не избежать, Кендрик требует дублершу.
Кадр из фильма "Чем дальше в лес"
Большинство режиссеров знают об этом пункте в договоре Анны и стараются не приглашать артистку в фильмы, требующих полного раскрепощения в постельных сценах.
Сама Кендрик объясняет свое требование волнением, что ее перестанут воспринимать как серьезную драматическую актрису.

Сара Джессика Паркер

Звезда главного эротического сериала 90-х просто не принимает предложения режиссеров, если в фильме будут сцены, требующие обнажения Паркер. Даже во время съемок «Секса в большом городе» сценаристы прописывали сцены таким образом, чтобы Сара не оказывалась на экране полностью обнаженной.
Кадр из сериала "Секс в большом городе"
К слову, Паркер была единственной актрисой в сериале, которая выдвинула подобные условия. Но и дублеров Сара не терпит, так что актриса обсуждала каждую подобную сцену с режиссером и сценаристами. Паркер не раз признавалась, что такие сцены вызывают у нее чувство максимального дискомфорта, а потому ей проще вовсе отказаться от проекта, чем испытывать настолько неприятные ощущения.

Меган Фокс

Довольно неожиданно, ведь большая часть кинолюбителей знают Фокс как одну из самых сексуальных женщин Голливуда. На самом деле Меган очень неуверенна в себе, в чем не раз признавалась, а полное обнажение перед камерой вызывает у актрисы чуть ли не паническую атаку.
Кадр из фильма "Трансформеры"
Кроме того, артистку волнует то, как получится итоговая сцена: по словам актрисы, она может ужасно получиться, и переснять уже не получится, так что ей проще отказаться, чем переживать до самого выхода фильма.

Кира Найтли

Что касается мисс Найтли, актриса совсем недавно сделала заявление, которое удивило многих поклонников. Актриса добавила в свой контракт пункт о том, что съемки в эротических сценах с ее непосредственным участием отныне под запретом.
Кадр из фильма "Последствия"
Кира объясняет свое решение тем, что ей неприятно находиться под «мужским взглядом», так называемый male gaze. Кира не хочет, чтобы ее оценивали мужчины и использовали ее наготу для выражения своих желаний на экране.
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