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Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу

Мария Грибова
4 часа назад
Звезда "Кавказской пленницы" актриса Наталья Варлей попала в больницу. Об этом сообщает Пятый канал.
Звезда «Кавказской пленницы» попала в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Известно, что артистка пройдет в больнице обследование коронарных сосудов. Также будет проведена коронарография сердца. Подробности ее состояния не уточняются.
Наталья Варлей наиболее известна по роли комсомолки Нины в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" 1966 года.
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