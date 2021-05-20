Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Стала известна зарплата Татьяны Дорониной, которая уже несколько лет не появляется в своем театре

Teleprogramma.pro
9 часов назад
Ежемесячная зарплата президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной составляет 531 тысячу рублей. Такие данные сообщили в Министерстве культуры России, раскрыв заработки руководителей своих учреждений.
Стала известна зарплата Татьяны Дорониной
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Между тем художественный руководитель театра Эдуард Бояков ранее говорил, что Татьяна Доронина в театре не появляется уже более двух лет. В то же время, по его словам, он находится с президентом МХАТ имени Горького на постоянной связи.
Отметим, что ежемесячная зарплата самого Эдуарда Боякова составляет 436 тысяч рублей. Лидером же по заработкам является худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Каждый месяц он получает 1,3 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Татьяне Дорониной в этом году исполнится уже 88 лет. Последние годы у нее серьезные проблемы со здоровьем. Она практически все время находится в больницах и санаториях.
Актеры,Эдуард Бояков,Юрий Темирканов,Татьяна Доронина,Минкультуры,Комсомольская правда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители