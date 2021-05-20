Стала известна зарплата Татьяны Дорониной

Между тем художественный руководитель театра Эдуард Бояков ранее говорил, что Татьяна Доронина в театре не появляется уже более двух лет. В то же время, по его словам, он находится с президентом МХАТ имени Горького на постоянной связи.
Отметим, что ежемесячная зарплата самого Эдуарда Боякова составляет 436 тысяч рублей. Лидером же по заработкам является худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Каждый месяц он получает 1,3 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Татьяне Дорониной в этом году исполнится уже 88 лет. Последние годы у нее серьезные проблемы со здоровьем. Она практически все время находится в больницах и санаториях.