«Всех не помнит»: Игорь Янковский высказался о Прокловой

— Дай бог Леночке хорошей жизни, счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что она, наверное, всех не упомнит. Ну что тут сделаешь? Ничего не поделаешь. Если она стала об этом говорить, то мне только ее жалко. Ну честное слово. Если у них был какой-то роман, то сохрани в себе это. Неприятно, грязно! — высказался актер в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
— Это беда нашей профессии. Но, с другой стороны, мы — герои-любовники. Если нас не будут любить, значит, мы плохо работали, — отметил Игорь Янковский.