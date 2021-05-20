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Как Джулия Робертс стала знаменита

Анна Арсеньева
2 часа назад
Джулия Робертс — одна из самых высокооплачиваемых американских актрис и обладательница "самой красивой улыбки Голливуда". Сейчас ей 53 года, но она до сих пор очень востребована среди режиссеров. Знаменитость прославилась на весь мир после выхода фильма "Красотка" в 1990 году, сыграв в нем главную героиню.
Потом были роли в картинах "В постели с врагом", "Свадьба лучшего друга", "Ноттинг-Хилл", "Эрин Брокович", "Улыбка Моны Лизы", "Ешь, молись, люби" и многих других.
Смотрите видео, чтобы узнать об истории успеха Джулии Робертс и о том, чем она занимается сейчас.
Ранее "Рамблер" рассказывал про то, как изменилась Софи Лорен.
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