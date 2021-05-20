Как Джулия Робертс стала знаменита

Потом были роли в картинах "В постели с врагом", "Свадьба лучшего друга", "Ноттинг-Хилл", "Эрин Брокович", "Улыбка Моны Лизы", "Ешь, молись, люби" и многих других.

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