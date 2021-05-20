Вин Дизель поделился ожиданиями от девятого «Форсажа»

Мировая премьера девятой части «Форсажа» состоялась 19 мая. На сегодняшний день рейтинг киноленты на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 60%. Боевик с таким показателем, конечно, обогнал первые четыре части, однако это ниже, чем было у последних пяти, включая «Хоббса и Шоу». Режиссёром блокбастера является Джастин Лин
, одним из продюсеров — актёр и исполнитель главной роли — Вин Дизель. Последний поделился с «Известиями» ожиданиями от новинки. По его словам, прибыль сейчас его не волнует.
Меня интересует только ощущение от кинопросмотра. Я хорошо считаю. Очевидно, что выгоднее сделать так, как сейчас поступают все: выпустить фильм одновременно с кинотеатрами на стриминговых сервисах, получить грандиозную прибыль от продаж. Ну хорошо, «грандиозную», может быть, слишком смело, но точно это будут большие деньги, очень большие, — отметил артист.
Дизель добавил, что «Форсаж 9» вышел именно тогда, когда смотреть картины стало невыносимо, и все соскучились по кинотеатрам. По его словам, именно благодаря им «мы любим кино», благодаря эмоциям от большого экрана.
Артист также коснулся темы «библейских аллюзий» в ленте. Он уверен, что «один из главных символов всей франшизы, а возможно, самый главный» — нательный крест Доминика Торетто, лидера уличных гонщиков, которого сыграл Дизель
Двадцать лет мы видели крест у него на шее, а теперь узнали, что он связан с важнейшими событиями из далекого прошлого, — резюмировал голливудский актёр.
Несмотря на оптимизм продюсера, большинство кинокритиков посчитало киноленту нелепицей и абсурдностью. Безусловно, нашлись и более положительные отзывы. Например, издание IndieWire посчитало, что «впервые за долгое время создаётся впечатление, что франшизу несёт в верном направлении». Экспертов не впечатлил новый злодей. Они посчитали, что Джон Сина
выглядит блёкло на фоне других героев, а затмить Вина Дизеля оказалось ему не под силу.