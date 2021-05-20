Вин Дизель поделился ожиданиями от девятого «Форсажа»

Меня интересует только ощущение от кинопросмотра. Я хорошо считаю. Очевидно, что выгоднее сделать так, как сейчас поступают все: выпустить фильм одновременно с кинотеатрами на стриминговых сервисах, получить грандиозную прибыль от продаж. Ну хорошо, «грандиозную», может быть, слишком смело, но точно это будут большие деньги, очень большие, — отметил артист.