В последнее время в популярных проектах очень часто появляется актер Александр Горчилин . Он снялся в сериалах "Псих", "Happy End", фильмах "Кто-нибудь видел мою девчонку?", "Лето" и "Ученик". "Рамблер" рассказывает, что известно про 29-летнюю звезду российского кино и почему вы его точно знаете.

Александр Горчилин родился в Москве в 1992 году. После девятого класса его исключили из школы за плохое поведение. Чтобы поступить в театральный вуз, Горчилин подделал аттестат, но обман раскрылся, и ему пришлось окончить вечернюю школу.

Актер появляется на экране с детства. Он снимался в рекламе "Скитлс", играл в "Ералаше", но большинство его может вспомнить по роли парня Жени Васнецовой в выходившем на СТС сериале "Папины дочки".

В 2012 году Александр Горчилин окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. Он учился в мастерской Кирилла Серебрянникова. Сразу после учебы актера приняли в "Гоголь-центр", где он играет до сих пор.

Помимо актерской деятельности, Горчилин режиссирует и свое кино. В 2014 году он снял документалку "Кому на Руси жить хорошо", а в 2018 году вышел его нашумевший фильм "Кислота", который получил награду на "Кинотавре".

интервью изданию SRSLY Горчилин рассказал, что в какой-то период жизни страдал от панических атак и боялся умереть от инфаркта: