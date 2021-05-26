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Александр Горчилин: что известно про звезду российского кино

Анна Арсеньева
24 минуты назад
В последнее время в популярных проектах очень часто появляется актер Александр Горчилин. Он снялся в сериалах "Псих", "Happy End", фильмах "Кто-нибудь видел мою девчонку?", "Лето" и "Ученик". "Рамблер" рассказывает, что известно про 29-летнюю звезду российского кино и почему вы его точно знаете.
В последнее время в популярных проектах очень часто появляется актер Александр Горчилин.
1/7 В последнее время в популярных проектах очень часто появляется актер Александр Горчилин.
Фото: Кадр из фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?»
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Он снялся в сериалах "Псих", "Happy End", фильмах "Кто-нибудь видел мою девчонку?", "Лето" и "Ученик".
2/7 Он снялся в сериалах "Псих", "Happy End", фильмах "Кто-нибудь видел мою девчонку?", "Лето" и "Ученик".
Фото: @sasha_gorch
Но большинство может его вспомнить по роли в выходившем на СТС сериале "Папины дочки".
3/7 Но большинство может его вспомнить по роли в выходившем на СТС сериале "Папины дочки".
Фото: Кадр из сериала «Папины дочки»
В 2012 году Александр Горчилин окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ.
4/7 В 2012 году Александр Горчилин окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ.
Фото: Кадр из сериала «Псих»
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Он учился в мастерской Кирилла Серебрянникова.
5/7 Он учился в мастерской Кирилла Серебрянникова.
Фото: @sasha_gorch
Сразу после учебы актера приняли в "Гоголь-центр", где он играет до сих пор.
6/7 Сразу после учебы актера приняли в "Гоголь-центр", где он играет до сих пор.
Фото: @sasha_gorch
Помимо актерской деятельности, Горчилин режиссирует и свое кино.
7/7 Помимо актерской деятельности, Горчилин режиссирует и свое кино.
Фото: Кадр из сериала «Happy End»
Александр Горчилин родился в Москве в 1992 году. После девятого класса его исключили из школы за плохое поведение. Чтобы поступить в театральный вуз, Горчилин подделал аттестат, но обман раскрылся, и ему пришлось окончить вечернюю школу.
Актер появляется на экране с детства. Он снимался в рекламе "Скитлс", играл в "Ералаше", но большинство его может вспомнить по роли парня Жени Васнецовой в выходившем на СТС сериале "Папины дочки".
В 2012 году Александр Горчилин окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. Он учился в мастерской Кирилла Серебрянникова. Сразу после учебы актера приняли в "Гоголь-центр", где он играет до сих пор.
Помимо актерской деятельности, Горчилин режиссирует и свое кино. В 2014 году он снял документалку "Кому на Руси жить хорошо", а в 2018 году вышел его нашумевший фильм "Кислота", который получил награду на "Кинотавре".
В интервью изданию SRSLY Горчилин рассказал, что в какой-то период жизни страдал от панических атак и боялся умереть от инфаркта:
"Врачи приезжали, осматривали меня, говорили, что я дурачок, и уезжали. Потом все считали меня наркоманом, потому что со мной почти каждый день случались эти "паники"".
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