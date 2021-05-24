Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что вместе режиссером Климом Шипенко они начали подготовку к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом она сообщила в эфире Первого канала.
Фото: @juliaperesild@juliaperesild
"Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда. Ни для космонавтов, ни для туристов в том числе. Поэтому мы немножко экспресс-методом идем, движемся", — поделилась актриса.
Пересильд и Шипенко отправятся на МКС 5 октября для съемок фильма "Вызов". Вернутся на Землю они 17 октября.