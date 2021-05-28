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«LOX»: голливудский актер рассмешил русских

Анна Арсеньева
9 часов назад
Голливудский актер Джейк Джилленхол рассказал в своем Instagram-аккаунте о запуске собственного мерча. Все бы хорошо, только надпись на толстовке звезды привлекла в комментарии российских пользователей и породила много шуток от наших соотечественников. Подробнее — в материале "Рамблера".
«LOX»: голливудский актер рассмешил русских
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как рассказал актер, толстовки сделали местные нью-йоркские мастера из высококачественного сырья. Участием в проекте Джейк Джилленхол решил поддержать пострадавших из-за пандемии работников театров:
"Нет ничего лучше, чем большая сумка с рогаликами и LOX! Вместе с друзьями из Russ & Daughters я разработал толстовку с капюшоном, выручка от продажи каждой толстовки пойдет в Фонд по поддержке театральных работников Нью-Йорка, пострадавших от пандемии",
— написал он в посте.
@jakegyllenhaal
Однако надпись "LOX" на толстовке развеселила россиян. Под публикацией появились сотни комментариев от русскоязычных пользователей:
"Кто-нибудь ему скажет?"
"Упс, неудобно получилось",
"Мы дико орем",
"Ловушка русского языка",
"Не будем его расстраивать",
"Ловкий, отважный, храбрый".
Instagram
Англоязычным подписчикам звезды пришлось объяснять, в чем дело, и почему насмехаются русские:
"В русском языке надпись на его толстовке означает "лузер"".
Но на самом деле Lox — это "лосось" на идише. Джилленхол сделал толстовки в коллаборации с нью-йоркской закусочной Russ & Daughters, где готовят бейглы с крем-сыром и лососем. На одной из фотографий актера как раз те самые булочки.
@jakegyllenhaal
Актеры,Лузер,
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