«LOX»: голливудский актер рассмешил русских

Голливудский актер Джейк Джилленхол рассказал в своем Instagram-аккаунте о запуске собственного мерча. Все бы хорошо, только надпись на толстовке звезды привлекла в комментарии российских пользователей и породила много шуток от наших соотечественников. Подробнее — в материале "Рамблера".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказал актер, толстовки сделали местные нью-йоркские мастера из высококачественного сырья. Участием в проекте Джейк Джилленхол решил поддержать пострадавших из-за пандемии работников театров:

"Нет ничего лучше, чем большая сумка с рогаликами и LOX! Вместе с друзьями из Russ & Daughters я разработал толстовку с капюшоном, выручка от продажи каждой толстовки пойдет в Фонд по поддержке театральных работников Нью-Йорка, пострадавших от пандемии",

— написал он в посте.

@jakegyllenhaal

Однако надпись "LOX" на толстовке развеселила россиян. Под публикацией появились сотни комментариев от русскоязычных пользователей:

"Кто-нибудь ему скажет?"

"Упс, неудобно получилось",

"Мы дико орем",

"Ловушка русского языка",

"Не будем его расстраивать",

"Ловкий, отважный, храбрый".

Instagram

Англоязычным подписчикам звезды пришлось объяснять, в чем дело, и почему насмехаются русские:

"В русском языке надпись на его толстовке означает "лузер"".

Но на самом деле Lox — это "лосось" на идише. Джилленхол сделал толстовки в коллаборации с нью-йоркской закусочной Russ & Daughters, где готовят бейглы с крем-сыром и лососем. На одной из фотографий актера как раз те самые булочки.