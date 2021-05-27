Как рукопожатие сломало жизнь голливудской звезды

Джин Тирни глава киностудии “20-й век Фокс” называл самой красивой девушкой в мире. Ее карьера в 1940 годы складывалась весьма успешно, да и на личную жизнь жаловаться актрисе было бы глупо. Но в одночасье практически все рухнуло, а виной тому стало обычное рукопожатие, которое в итоге сломало жизнь голливудской звезды. О том, как это произошло, читайте в материале “Рамблера”.

В современных реалиях такое обычное действие, как рукопожатие с некоторых пор для многих под запретом. Пандемия внесла в жизнь свои коррективы. В те годы, когда жила и блистала на экранах Джин Тирни, о коронавирусе, разумеется, никто не слышал, но и другие заболевания могли запросто стать причиной многих бед. Столкнуться с этим пришлось и голливудской звезде.

В 1943 году Джин забеременела. Но от поддержки морального духа солдат во время Второй мировой войны не отказалась. Перед тем, как спокойно уехать с мужем на ранчо и спокойно вынашивать ребенка, она, как и планировала, отправилась на встречу с солдатами, которые отбывали на фронт.

Спустя несколько дней у Джейн появились признаки краснухи. Беременность и здоровье будущего ребенка оказались под угрозой. И хотя болезнь вскоре отступила, последствия дали о себе знать. Через несколько месяцев после заболевания Тирни пришлось пережить преждевременные роды. На свет появилась девочка, оказавшаяся слепой на оба глаза.

Малышку назвали Антуанетта Дарья. Слепота, увы, не стала единственным недугом малышки: через некоторое время она оглохла, а позже врачи диагностировали у девочки умственную неполноценность. Оказалось, что все это оказалось последствием перенесенной Джин во время беременности краснухи.

Несколько лет родители пытались улучшить состояние дочери, но в итоге сдались: свою жизнь Дарья провела в специализированном учреждении.

У Джейн началась тяжелейшая депрессия, перемежавшаяся с паническими атаками. На карьере это, разумеется не могло не сказаться: на съемочной площадке актриса начала забывать текст, не могла сосредоточиться. В семейной жизни тоже начались проблемы. Супруг как мог поддерживал Тирни. У них родилась еще одна дочь. Но брак в итоге был разрушен. А Джейн отправилась на лечение в психиатрическую клинику.

При чем же здесь рукопожатие?

Однажды, когда первой дочери Джейн было два года, к Тирни подошла женщина. Поклонница высказала восхищение любимой актрисой и заметила, что они уже встречались. Оказалось, что фанатка, подходила к Джейн в тот самый день, когда актриса присутствовала на встрече с отправляющимися на фронт солдатами. Женщина призналась, что в тот момент болела краснухой и сбежала из больницы, чтобы встретиться со звездой.