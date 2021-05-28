Почему католическая церковь ненавидела Брижит Бардо

Культовая французская актриса Брижит Бардо не всегда купалась в лучах славы и слышала о себе только восторженные отзывы. Когда-то девушка навлекла на себя гнев Католической церкви

Как выяснил "Рамблер", все дело в картине «И Бог создал женщину», которая сделала юную Брижит популярной. Актриса играла в ней 18-летнюю красавицу Жюльетт, которая одним своим видом будоражила мужчин. Девушка просто не могла укротить свою врожденную сексуальность и мучилась от плотских желаний. По сюжету бывшая воспитанница сиротского приюта провоцировала мужчин на безрассудные поступки, и пользовалась репутацией «распутной» девчонки.

Однако героиня наслаждалась жизнью, красовалась на экране в откровенных нарядах и заводила отношения с разными мужчинами. Но только вот общество 1950-ых годов еще не было готово к таким персонажам. Героиня Бардо раздражала консерваторов, а актриса была вписана в ряды «профурсеток».

Конечно, Католическая церковь была особенно возмущена такой ролью Брижит Бардо. Католический легион приличия выступил категорически против проката картины. Тоже самое сделало популярное тогда Общество добродетельных католиков.

Так организация пикетировала картину в каждом городе, где ее собирались показывать. В некоторых штатах, кинотеатры получали право показать картину только через суд.