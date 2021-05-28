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Почему католическая церковь ненавидела Брижит Бардо

Диана Товсепова
2 часа назад
Культовая французская актриса Брижит Бардо не всегда купалась в лучах славы и слышала о себе только восторженные отзывы. Когда-то девушка навлекла на себя гнев Католической церкви.
Почему католическая церковь ненавидела Брижит Бардо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как выяснил "Рамблер", все дело в картине «И Бог создал женщину», которая сделала юную Брижит популярной. Актриса играла в ней 18-летнюю красавицу Жюльетт, которая одним своим видом будоражила мужчин. Девушка просто не могла укротить свою врожденную сексуальность и мучилась от плотских желаний. По сюжету бывшая воспитанница сиротского приюта провоцировала мужчин на безрассудные поступки, и пользовалась репутацией «распутной» девчонки.
Однако героиня наслаждалась жизнью, красовалась на экране в откровенных нарядах и заводила отношения с разными мужчинами. Но только вот общество 1950-ых годов еще не было готово к таким персонажам. Героиня Бардо раздражала консерваторов, а актриса была вписана в ряды «профурсеток».
Конечно, Католическая церковь была особенно возмущена такой ролью Брижит Бардо. Католический легион приличия выступил категорически против проката картины. Тоже самое сделало популярное тогда Общество добродетельных католиков.
Так организация пикетировала картину в каждом городе, где ее собирались показывать. В некоторых штатах, кинотеатры получали право показать картину только через суд.
В Филадельфии фильм запретили с официальным объяснением, что в штате запрещены показы «пошлых, богохульных, вульгарных, неприличных или аморальных фильмов», а в картине «И Бог создал женщину», по мнению католиков, присутствуют четыре из этих пяти составляющих. Владельцам кинотеатров угрожали арестом и конфискацией копий.
Актеры,Католическая церковь,
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