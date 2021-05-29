Актриса призналась, что роль красотки Анны Сергеевны в знаменитой комедии Леонида Гайдая
ей не по душе. Об этом Светличная рассказала в беседе с корреспондентом “АиФ”.
Актриса отметила, что если бы приглашение сыграть женщину легкого поведения поступило ей теперь (при условии, разумеется, что она была бы так же молода и привлекательна), она обязательно придумала бы какую-нибудь отговорку и отказалась от роли.
Подобные образы Светличной, по ее признанию, не по душе.
Актриса призналась, что играть Анну Сергеевну ей было очень непросто. И не только потому, что героиня не была ей близка. Светличная упомянула о том, что работать с Гайдаем ей было непросто. Актриса отметила, что несмотря на то, что режиссер снимал комедии, по ее мнению, он совершенно был лишен чувства юмора.
Гайдай какой-то холодный. И без юмора. Вроде бы комедию снимал, а сам без юмора,
— цитирует Светличную “АиФ”.
По мнению актрисы, образ Анны Сергеевны удался ей, в частности, благодаря партнеру Юрию Никулину
, который чувством юмора, разумеется, обделен не был.