Как Монро изменила представление о красоте во всем мире

Свой образ девушка продумывала еще в школе: подходила к мальчикам и спрашивала о том, какой они видят идеальную женщину. В итоге этот собирательный образ она воплотила на экране. Слава, богатства и красота — казалось бы, о чем еще можно мечтать? Ей приписывали романы с самыми известными и влиятельными мужчинами, но в своих дневниках она писала о бесконечном одиночества. Мэрилин Монро скончалась, когда ей было всего 36 лет. По официальной версии, она отравилась лекарствами, хотя в эту версию многие не верят до сих пор. Смотрите видео, в котором рассказывается о короткой жизни актрисы, свершившей революцию красоты во всем мире.