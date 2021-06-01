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Как Монро изменила представление о красоте во всем мире

Елизавета Назарова
11 часов назад
1 июня исполняется 95 лет со дня рождения легендарной голливудской актрисы Мэрилин Монро. В кино она привнесла новое дыхание, изменила представление всего мира о красоте, но ее жизнь оказалась слишком быстрой и короткой.
Свой образ девушка продумывала еще в школе: подходила к мальчикам и спрашивала о том, какой они видят идеальную женщину. В итоге этот собирательный образ она воплотила на экране. Слава, богатства и красота — казалось бы, о чем еще можно мечтать? Ей приписывали романы с самыми известными и влиятельными мужчинами, но в своих дневниках она писала о бесконечном одиночества. Мэрилин Монро скончалась, когда ей было всего 36 лет. По официальной версии, она отравилась лекарствами, хотя в эту версию многие не верят до сих пор. Смотрите видео, в котором рассказывается о короткой жизни актрисы, свершившей революцию красоты во всем мире.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Стивен Кинг назвал самый страшный фильм.
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