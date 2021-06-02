Как сейчас живет звезда “Секретных материалов”?

Дэвид Духовны - единственный обладатель двух премий “Золотой глобус” за драматическую роль (“Секретные материалы”) и комедийную (“Блудливая калифорния”). Он успешный актёр, режиссёр, писатель и певец.

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Актёрский путь Дэвида начался давно, ещё во время учёбы в Йельском университете, где он писал магистерскую диссертацию о современной поэзии и прозе. Тогда он увлёкся театром и кино.

Путь к славе был тернистым. Поначалу молодой человек снимался лишь в рекламе и эпизодических ролях в кино. В итоге в начале 90-х на него обратил внимание продюсер студии 20th Century Fox Рэнди Стоун, который рекомендовал Духовны Крису Картеру , создателю телесериала «Секретные материалы».

Научно-фантастический сериал принёс актёру и его партнёрше Джиллиан Андерсон невероятную славу. Необычной была роль в сериале Твин Пикс, где ему пришлось сыграть агента по борьбе с наркотиками трансгендера Дэниз Брайтон.

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В 1997 Духовны женился на американской актрисе Теа Леони, у пары родилось двое детей. Однако брак дал трещину из-за частых измен мужчины. Он, как и его герой Хэнк Мудди, погряз в проблемах на личном фронте. К слову, за эту роль он получил ещё один “Золотой глобус” в 2007 году.

В свои 60 Дэвид Духовны успешен и обаятелен. В 2014 году он приехал в Россию для участия в передаче “Вечерний Ургант”, где показал, что неплохо знаком с русской литературой. Он также отметил в одном из интервью, что любит Маяковского и Солженицына.

“Самая большая мудрость, по-моему, это выбирать дороги, которые имеют съезды и повороты, чтобы всегда можно было изменить маршрут. Никогда не поздно изменить свою жизнь. Конечно, каждый раз, когда ты съезжаешь на новую дорогу, оказывается, что нужно учиться заново, и это огромная работа. Но в этом также огромный кайф. Советую всем попробовать.”,

- сказал Духовны.

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