Как Абдулов напугал американцев

Российское кино и театр довольно сильно отличаются друг от друга. А между советскими фильмами и театральными постановками и американскими отличия были заметны еще больше. В частности это касалось и игры актеров. Так, например, Александр Абдулов однажды очень сильно напугал жителей США. О том, как это произошло, читайте в материале “Рамблера”.
Фото: Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
Произошло это, когда “Ленком” привез в США спектакль “Юнона и Авось”. Абдулов в постановке исполнял роль еретика. В одной из сцен актеру пришлось жонглировать горящими факелами. Уже только один этот факт сильно напугал американских зрителей: огонь на сцене показался им очень опасным. Кроме того Абдулов настолько вошел в роль, что даже взгляд у него стал безумным.
Американцы не могли поверить, что актер просто в образе, приняли его за умалишенного и стали настоятельно просить убрать эту яркую сцену из спектакля. Зрители просто боялись, что в какой-то момент этот “безумец” может бросить горящие факелы в зрительный зал. Режиссеру спектакля и всей труппе стоило больших трудов убедить американцев, что такого просто не может произойти. Правда, в итоге сцену все же пришлось исключить из постановки на сцене американского театра: американцы настояли на этом, заметив, что огонь на сцене запрещен законом.