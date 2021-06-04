Как Абдулов напугал американцев

Российское кино и театр довольно сильно отличаются друг от друга. А между советскими фильмами и театральными постановками и американскими отличия были заметны еще больше. В частности это касалось и игры актеров. Так, например, Александр Абдулов однажды очень сильно напугал жителей США. О том, как это произошло, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Обыкновенное чудо" Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

Произошло это, когда “Ленком” привез в США спектакль “Юнона и Авось”. Абдулов в постановке исполнял роль еретика. В одной из сцен актеру пришлось жонглировать горящими факелами. Уже только один этот факт сильно напугал американских зрителей: огонь на сцене показался им очень опасным. Кроме того Абдулов настолько вошел в роль, что даже взгляд у него стал безумным.