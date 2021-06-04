Съемочную команду Тома Круза отправили на карантин

Съемочная группа фильма "Миссия: невыполнима 7" ушла на двухнедельную изоляцию. Это произошло из-за того, что некоторые участники команды сдали тесты на ковид и они показали положительный результат. Об этом сообщает The Sun.

Как пишет газета, вирус обнаружен как минимум у 14 человек из 60.

Том Круз находится на двухнедельном карантине уже с 1 июня.