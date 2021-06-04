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Съемочную команду Тома Круза отправили на карантин

Стелла Шмель
6 часов назад
Съемочная группа фильма "Миссия: невыполнима 7" ушла на двухнедельную изоляцию. Это произошло из-за того, что некоторые участники команды сдали тесты на ковид и они показали положительный результат. Об этом сообщает The Sun.
Съемочную команду Тома Круза отправили на карантин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как пишет газета, вирус обнаружен как минимум у 14 человек из 60.
Том Круз находится на двухнедельном карантине уже с 1 июня.
Как заявил неназванный источник The Sun, Круз просто в ярости от происходящего. Напомним, актер известен своим радикальным настроем относительно абсолютного соблюдения правил безопасности в пандемию. Том Круз неоднократно кричал на членов команды за за несоблюдение антикоронавирусных правил и эти моменты попадали на видео.
Актеры,Том Круз,
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