Съемочную команду Тома Круза отправили на карантин

Съемочная группа фильма "Миссия: невыполнима 7" ушла на двухнедельную изоляцию. Это произошло из-за того, что некоторые участники команды сдали тесты на ковид и они показали положительный результат. Об этом сообщает The Sun.
Как заявил неназванный источник The Sun, Круз просто в ярости от происходящего. Напомним, актер известен своим радикальным настроем относительно абсолютного соблюдения правил безопасности в пандемию. Том Круз неоднократно кричал на членов команды за за несоблюдение антикоронавирусных правил и эти моменты попадали на видео.