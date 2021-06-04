Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

В чем секрет популярности Анджелины Джоли

Елизавета Назарова
2 часа назад
Американская актриса и модель Анджелина Джоли некогда была примером для подражания всех девушек в мире. Пухлые губы, большие глаза и прекрасная фигура — все это сделало из нее идеал. 4 июня Джоли празднует свой день рождения — ей исполняется 45 лет. "Рамблер" разбирается, в чем феномен популярности этой актрисы.
Американская актриса и модель Анджелина Джоли некогда была примером для подражания всех девушек в мире.
1/7 Американская актриса и модель Анджелина Джоли некогда была примером для подражания всех девушек в мире.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Пухлые губы, большие глаза и прекрасная фигура — все это сделало из нее идеал.
2/7 Пухлые губы, большие глаза и прекрасная фигура — все это сделало из нее идеал.
Фото: globallookpress.com
Свою карьеру Джоли начала в 14 лет. Она стала моделью на модных показах. Уже в более позднем возрасте она начала играть в малобюджетных фильмах своего брата, который на тот момент учился в киношколе.
3/7 Свою карьеру Джоли начала в 14 лет. Она стала моделью на модных показах. Уже в более позднем возрасте она начала играть в малобюджетных фильмах своего брата, который на тот момент учился в киношколе.
Фото: globallookpress.com
Популярность как актриса Джоли получила в 1997 году после выхода фильма "Джордж Уоллес". Тогда ей было всего 22 года, а она уже получила "Золотой глобус" и стала номинантом на "Эмми".
4/7 Популярность как актриса Джоли получила в 1997 году после выхода фильма "Джордж Уоллес". Тогда ей было всего 22 года, а она уже получила "Золотой глобус" и стала номинантом на "Эмми".
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В следующем году актрису приглашают сыграть главную роль в фильме "Джиа" и она второй раз подряд получает "Золотой глобус". Фильм был сделан для телевизионного показа, но критики говорили, что если бы он вышел в прокат, она был получила "Оскар".
5/7 В следующем году актрису приглашают сыграть главную роль в фильме "Джиа" и она второй раз подряд получает "Золотой глобус". Фильм был сделан для телевизионного показа, но критики говорили, что если бы он вышел в прокат, она был получила "Оскар".
Фото: globallookpress.com
В 1999 году выходит фильм "Прерванная жизнь". Джоли в третий раз получает "Золотой глобус", а к нему еще и долгожданный "Оскар". В конце 90-х годов в США начинается "культ Джоли". Пластические хирурги говорили, что практически все девушки приходили к ним с портретами актрисы и говорили, что хотят такую же внешность.
6/7 В 1999 году выходит фильм "Прерванная жизнь". Джоли в третий раз получает "Золотой глобус", а к нему еще и долгожданный "Оскар". В конце 90-х годов в США начинается "культ Джоли". Пластические хирурги говорили, что практически все девушки приходили к ним с портретами актрисы и говорили, что хотят такую же внешность.
Фото: globallookpress.com
Несмотря на то, что критики часто хвалили актрису, были и те, кто по-другому объяснял феномен ее популярности. По мнению другой стороны, актрисе просто повезло. Она сыграла в биографических фильмах, где идеально подходила для роли. Однако с 2000-х в Голливуде началась "эра боевиков" и она сыграла в "Ларе Крофт" и "Мистере и Миссис Смит".
7/7 Несмотря на то, что критики часто хвалили актрису, были и те, кто по-другому объяснял феномен ее популярности. По мнению другой стороны, актрисе просто повезло. Она сыграла в биографических фильмах, где идеально подходила для роли. Однако с 2000-х в Голливуде началась "эра боевиков" и она сыграла в "Ларе Крофт" и "Мистере и Миссис Смит".
Фото: globallookpress.com
Свою карьеру Джоли начала в 14 лет. Она стала моделью на модных показах. Уже в более позднем возрасте она начала играть в малобюджетных фильмах своего брата, который на тот момент учился в киношколе.
Популярность как актриса Джоли получила в 1997 году после выхода фильма "Джордж Уоллес". Тогда ей было всего 22 года, а она уже получила "Золотой глобус" и стала номинантом на "Эмми". В следующем году актрису приглашают сыграть главную роль в фильме "Джиа" и она второй раз подряд получает "Золотой глобус". Фильм был сделан для телевизионного показа, но критики говорили, что если бы он вышел в прокат, она был получила "Оскар".
В 1999 году выходит фильм "Прерванная жизнь". Джоли в третий раз получает "Золотой глобус", а к нему еще и долгожданный "Оскар". В конце 90-х годов в США начинается "культ Джоли". Пластические хирурги говорили, что практически все девушки приходили к ним с портретами актрисы и говорили, что хотят такую же внешность.
Несмотря на то, что критики часто хвалили актрису, были и те, кто по-другому объяснял феномен ее популярности. По мнению другой стороны, актрисе просто повезло. Она сыграла в биографических фильмах, где идеально подходила для роли. Однако с 2000-х в Голливуде началась "эра боевиков" и она сыграла в "Ларе Крофт" и "Мистере и Миссис Смит". После этого ее актерская карьера начала сходить на нет и актрису номинировали уже не на "Оскар", а на "Золотую малину".
Сейчас Джоли редко появляется на больших экранах. Она занимается воспитанием детей и гуманитарной работой, за что ее тоже любят во всем мире. Сама актриса говорит, что во время съемок "Лары Крофт" в Камбодже у нее открылись глаза, поэтому она решила помогать людям.
Актеры,Фото,Прерванная жизнь,Мистер и миссис Смит,Оскар,Анджелина Джоли,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители