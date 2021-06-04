В чем секрет популярности Анджелины Джоли

Американская актриса и модель Анджелина Джоли некогда была примером для подражания всех девушек в мире. Пухлые губы, большие глаза и прекрасная фигура — все это сделало из нее идеал. 4 июня Джоли празднует свой день рождения — ей исполняется 45 лет. "Рамблер" разбирается, в чем феномен популярности этой актрисы.

1/7 Американская актриса и модель Анджелина Джоли некогда была примером для подражания всех девушек в мире. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Пухлые губы, большие глаза и прекрасная фигура — все это сделало из нее идеал. Фото: globallookpress.com 3/7 Свою карьеру Джоли начала в 14 лет. Она стала моделью на модных показах. Уже в более позднем возрасте она начала играть в малобюджетных фильмах своего брата, который на тот момент учился в киношколе. Фото: globallookpress.com 4/7 Популярность как актриса Джоли получила в 1997 году после выхода фильма "Джордж Уоллес". Тогда ей было всего 22 года, а она уже получила "Золотой глобус" и стала номинантом на "Эмми". Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В следующем году актрису приглашают сыграть главную роль в фильме "Джиа" и она второй раз подряд получает "Золотой глобус". Фильм был сделан для телевизионного показа, но критики говорили, что если бы он вышел в прокат, она был получила "Оскар". Фото: globallookpress.com 6/7 В 1999 году выходит фильм "Прерванная жизнь". Джоли в третий раз получает "Золотой глобус", а к нему еще и долгожданный "Оскар". В конце 90-х годов в США начинается "культ Джоли". Пластические хирурги говорили, что практически все девушки приходили к ним с портретами актрисы и говорили, что хотят такую же внешность. Фото: globallookpress.com 7/7 Несмотря на то, что критики часто хвалили актрису, были и те, кто по-другому объяснял феномен ее популярности. По мнению другой стороны, актрисе просто повезло. Она сыграла в биографических фильмах, где идеально подходила для роли. Однако с 2000-х в Голливуде началась "эра боевиков" и она сыграла в "Ларе Крофт" и "Мистере и Миссис Смит". Фото: globallookpress.com

Свою карьеру Джоли начала в 14 лет. Она стала моделью на модных показах. Уже в более позднем возрасте она начала играть в малобюджетных фильмах своего брата, который на тот момент учился в киношколе.

Популярность как актриса Джоли получила в 1997 году после выхода фильма "Джордж Уоллес". Тогда ей было всего 22 года, а она уже получила "Золотой глобус" и стала номинантом на "Эмми". В следующем году актрису приглашают сыграть главную роль в фильме "Джиа" и она второй раз подряд получает "Золотой глобус". Фильм был сделан для телевизионного показа, но критики говорили, что если бы он вышел в прокат, она был получила "Оскар".

В 1999 году выходит фильм "Прерванная жизнь". Джоли в третий раз получает "Золотой глобус", а к нему еще и долгожданный "Оскар". В конце 90-х годов в США начинается "культ Джоли". Пластические хирурги говорили, что практически все девушки приходили к ним с портретами актрисы и говорили, что хотят такую же внешность.

Несмотря на то, что критики часто хвалили актрису, были и те, кто по-другому объяснял феномен ее популярности. По мнению другой стороны, актрисе просто повезло. Она сыграла в биографических фильмах, где идеально подходила для роли. Однако с 2000-х в Голливуде началась "эра боевиков" и она сыграла в "Ларе Крофт" и "Мистере и Миссис Смит". После этого ее актерская карьера начала сходить на нет и актрису номинировали уже не на "Оскар", а на "Золотую малину".