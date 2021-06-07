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Гвоздикова вслед за Прокловой рассказала о домогательствах

Teleprogramma.proиещё 2
9 часов назад
Актриса Наталья Гвоздикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ей оказывал повышенные знаки внимания режиссер «Большой перемены» Алексей Коренев, который был намного ее старше.
Гвоздикова вслед за Прокловой рассказала о домогательствах
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«С Кореневым у меня были непростые отношения. Пожалуй, только об этом скажу вслух. Он меня наказал. Вырезал часть моей роли из «Большой перемены». Он проявлял ко мне знаки внимания. По-разному проявлял. Я понимала, что очень ему нравлюсь. И вроде как он не прочь проявить симпатию ко мне. Были репетиции. То волосы поправит, то костюмчик».
Как отметила актриса, позже она пыталась понять, почему часть ее роли вырезана. «Потом они с актером Юрием Кузьменковым сказали, что решили меня таком образом наказать. Якобы я общалась близко со Збруевым, с Крамаровым. А с ним и Кореневым не очень. Вот и наказали. Я же читала сценарий фильма. Некоторые сцены вылетели в итоговой картине. Он вырезал их из монтажа. Пустили же еще тогда утку, что Крамаров хотел на мне жениться. Это глупость абсолютная. Да, он пару раз подвозил меня на своей машине. И один раз мне сказал: «А вот такая девушка как ты не хотела бы стать моей женой», — заявила Наталья Гвоздикова.
Напомним, что Алексей Коренев ушел из жизни в 1995 году от инфаркта. Ранее о домогательствах на съемках рассказывала актриса Елена Проклова. Причем ей было тогда 15 лет. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове. Его, как известно, также уже нет в живых и ответить он не может.
Актеры,Судьба человека,Юрий Кузьменков,Наталья Гвоздикова,Елена Проклова,Алексей Коренев,Олег Табаков,
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