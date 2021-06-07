Имя Эмили Ратаковски чаще упоминается в СМИ не из-за ее профессиональных заслуг, а из-за космической фигуры. Многим кажется, что Эмили совсем еще юная, но седьмого июня ей исполняется 30 лет!

"Рамблер" разбирался, чем еще примечательна Ратаковски кроме своего невероятно стройного тела.

Девушка родилась в Лондоне в 1991 году в американской семье, но на самом деле у нее еврейские, ирландские, польские корни, а сама она себя считает польской израильтянкой, правда, на Земле Обетованной ни разу еще не была.

Многие знакомы только с модельной частью ее карьеры, но Ратаковски еще и актриса. Начало было положено фильмом Дэвида Финчера «Исчезнувшая», куда ее лично позвал Бен Аффлек . Затем была почти главная роль в драме с Заком Эфроном «128 ударов сердца в минуту» и еще несколько популярных голливудских картин.