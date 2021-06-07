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Самой обольстительной актрисе с польскими корнями исполнилось 30

Диана Товсепова
10 часов назад
Имя Эмили Ратаковски чаще упоминается в СМИ не из-за ее профессиональных заслуг, а из-за космической фигуры. Многим кажется, что Эмили совсем еще юная, но седьмого июня ей исполняется 30 лет!
Эмили Ратаковски исполнилось 30 лет!
1/9 Эмили Ратаковски исполнилось 30 лет!
Фото: globallookpress.com
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Мало кто знает, что она не только модель, но и актриса.
2/9 Мало кто знает, что она не только модель, но и актриса.
Фото: Кадр из фильма «Исчезнувшая»
И хотя девушке с такой запоминающейся внешностью в Голливуде непросто, ей все же удается получать интересные роли.
3/9 И хотя девушке с такой запоминающейся внешностью в Голливуде непросто, ей все же удается получать интересные роли.
Фото: Кадр из фильма «Искусство обмана»
Красавицу Эмили сложно не заметить в кадре.
4/9 Красавицу Эмили сложно не заметить в кадре.
Фото: Кадр из фильма «28 ударов сердца в минуту»
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Но за ней по пятам идет ярлык сексуальной красотки.
5/9 Но за ней по пятам идет ярлык сексуальной красотки.
Фото: Кадр из фильма «Добро пожаловать домой»
Девушка родилась в Лондоне в 1991 году в американской семье, но на самом деле у нее еврейские, ирландские, польские корни.
6/9 Девушка родилась в Лондоне в 1991 году в американской семье, но на самом деле у нее еврейские, ирландские, польские корни.
Фото: @emrata
Многие считают, что Ратаковски слишком любит оголяться.
7/9 Многие считают, что Ратаковски слишком любит оголяться.
Фото: @emrata
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Но Эмили уверена, что в демонстрации своего тела нет ничего плохого.
8/9 Но Эмили уверена, что в демонстрации своего тела нет ничего плохого.
Фото: @emrata
Девушка недавно родила сына и счастлива в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.
9/9 Девушка недавно родила сына и счастлива в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.
Фото: globallookpress.com
"Рамблер" разбирался, чем еще примечательна Ратаковски кроме своего невероятно стройного тела.
Девушка родилась в Лондоне в 1991 году в американской семье, но на самом деле у нее еврейские, ирландские, польские корни, а сама она себя считает польской израильтянкой, правда, на Земле Обетованной ни разу еще не была.
Многие знакомы только с модельной частью ее карьеры, но Ратаковски еще и актриса. Начало было положено фильмом Дэвида Финчера «Исчезнувшая», куда ее лично позвал Бен Аффлек. Затем была почти главная роль в драме с Заком Эфроном «128 ударов сердца в минуту» и еще несколько популярных голливудских картин.
Однако девушке тяжело получать в Голливуде желаемые драматичные роли, потому как за ней уже закрепился образ "секс-символа".
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