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«Говорит только об одном – о «Современнике»: сестра Ефремова поведала о разговорах с братом

Teleprogramma.proиещё 2
10 часов назад
Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия заявила, что во время разговоров с братом, который находится в колонии, они часто беседуют о «Современнике». Его очень волнует судьба любимого театра.
«Говорит только об одном – о «Современнике»
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Говорит он почти всегда только об одном — о «Современнике». Его очень волнует театр, ситуация, которая там сложилась. То велит мне туда не ходить никогда, то наоборот просит, чтобы я написала какую-то аналитическую статью».
По словам Анастасии Ефремовой, ее брат почти не распространяется о своей жизни за решеткой. Говорит, что в сложившейся обстановке это не так и важно. При этом он в шоке, что «ломают папино детище», имея в виду как раз театр. Как добавила сестра звезды, ее брат даже до конца не понимает, насколько изменилась жизнь «Современника» за последний год, сообщает «СтарХит».
Напомним, что ровно год назад Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Актеру предстоит ближайшие семь лет провести в колонии. Срок он отбывает в Белгородской области.
Актеры,Михаил Ефремов,StarHit,
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