Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что они с братом постоянно обсуждают во время свиданий в колонии. По ее словам, они часто беседуют о «Современнике». Артист очень обеспокоен происходящим в любимом театре, сообщает «СтарХит».
«Говорит он почти всегда только об одном — о «Современнике». Его очень волнует театр, ситуация, которая там сложилась. То велит мне туда не ходить никогда, то наоборот просит, чтобы я написала какую-то аналитическую статью»,
- поделилась родственница Ефремова.
Анастасия также отметила, что ее брат мало говорит о жизни за решеткой, так как, по его мнению, это не слишком важно. Сейчас все его мысли о том, что «ломают папино детище», подразумевая театр.