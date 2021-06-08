Что посмотреть, если вам нравится Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина — одна из самых известных российских актрис, которая прославилась в нулевые и до сих пор блистает на экране. "Рамблер" собрал лучшие фильмы с Акиньшиной, которые стоит посмотреть, если вы уже видели хотя бы одну ее роль.

Свою карьеру актриса начала в 13 лет в фильме "Сестры". На тот момент она занималась в модельном агентстве, где всех девушек обязали прийти на пробы к Бодрову-младшему. После выхода фильма она получила свою первую награду на кинофесивале.

В период нулевых карьера Акиньшиной растет вверх. Она снимается в первой части комедии "8 первых свиданий", и ее начинают узнавать на улицах.

Еще одним рейтинговым фильмом с ее участием считается биографическая лента "Высоцкий. Спасибо, что живой". В нем она сыграла главную женскую роль —подругу музыканта Татьяну.

Далее в ее карьере появился фильм "Стиляги", и в нем она тоже сыграла главную женскую роль. Рейтинги картины были высокими, а критики хвалили актрису.

В 2020 году вышел сериал "Беспринципные", где у Акиньшиной тоже одна из главных ролей. В нем она играет волевую женщину главного героя.