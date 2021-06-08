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Что посмотреть, если вам нравится Оксана Акиньшина

Елизавета Назарова
7 часов назад
Оксана Акиньшина — одна из самых известных российских актрис, которая прославилась в нулевые и до сих пор блистает на экране. "Рамблер" собрал лучшие фильмы с Акиньшиной, которые стоит посмотреть, если вы уже видели хотя бы одну ее роль.
Свою карьеру актриса начала в 13 лет в фильме "Сестры". На тот момент она занималась в модельном агентстве, где всех девушек обязали прийти на пробы к Бодрову-младшему.
1/7 Свою карьеру актриса начала в 13 лет в фильме "Сестры". На тот момент она занималась в модельном агентстве, где всех девушек обязали прийти на пробы к Бодрову-младшему.
Фото: Кадр из фильма "Сестры"
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В период нулевых карьера Акиньшиной растет вверх. Она снимается в первой части комедии "8 первых свиданий", и ее начинают узнавать на улицах.
2/7 В период нулевых карьера Акиньшиной растет вверх. Она снимается в первой части комедии "8 первых свиданий", и ее начинают узнавать на улицах.
Фото: Кадр из фильма "8 первых свиданий"
Еще одним рейтинговым фильмом с ее участием считается биографическая лента "Высоцкий. Спасибо, что живой". В нем она сыграла главную женскую роль —подругу музыканта Татьяну.
3/7 Еще одним рейтинговым фильмом с ее участием считается биографическая лента "Высоцкий. Спасибо, что живой". В нем она сыграла главную женскую роль —подругу музыканта Татьяну.
Фото: Кадр из фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой"
Далее в ее карьере появился фильм "Стиляги", и в нем она тоже сыграла главную женскую роль. Рейтинги картины были высокими, а критики хвалили актрису.
4/7 Далее в ее карьере появился фильм "Стиляги", и в нем она тоже сыграла главную женскую роль. Рейтинги картины были высокими, а критики хвалили актрису.
Фото: Кадр из фильма "Стиляги"
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В 2020 году вышел сериал "Беспринципные", где у Акиньшиной тоже одна из главных ролей. В нем она играет волевую женщину главного героя.
5/7 В 2020 году вышел сериал "Беспринципные", где у Акиньшиной тоже одна из главных ролей. В нем она играет волевую женщину главного героя.
Фото: Кадр из сериала "Беспринципные"
За 2021 год вышло два громких проекта с Акиньшиной. Первый — психологический сериал "Полет".
6/7 За 2021 год вышло два громких проекта с Акиньшиной. Первый — психологический сериал "Полет".
Фото: Кадр из сериала "Полет"
Второй — художественный фильм "Чернобыль" о событиях 1986 года. Через призму любви героев Акиньшиной и Козловского рассказывается трагическая история аварии на Чернобыльской АЭС.
7/7 Второй — художественный фильм "Чернобыль" о событиях 1986 года. Через призму любви героев Акиньшиной и Козловского рассказывается трагическая история аварии на Чернобыльской АЭС.
Фото: Кадр из фильма "Чернобыль"
Свою карьеру актриса начала в 13 лет в фильме "Сестры". На тот момент она занималась в модельном агентстве, где всех девушек обязали прийти на пробы к Бодрову-младшему. После выхода фильма она получила свою первую награду на кинофесивале.
В период нулевых карьера Акиньшиной растет вверх. Она снимается в первой части комедии "8 первых свиданий", и ее начинают узнавать на улицах.
Еще одним рейтинговым фильмом с ее участием считается биографическая лента "Высоцкий. Спасибо, что живой". В нем она сыграла главную женскую роль —подругу музыканта Татьяну.
Далее в ее карьере появился фильм "Стиляги", и в нем она тоже сыграла главную женскую роль. Рейтинги картины были высокими, а критики хвалили актрису.
В 2020 году вышел сериал "Беспринципные", где у Акиньшиной тоже одна из главных ролей. В нем она играет волевую женщину главного героя.
За 2021 год вышло два громких проекта с Акиньшиной. Первый — психологический сериал "Полет", а второй — художественный фильм "Чернобыль" о событиях 1986 года. Через призму любви героев Акиньшиной и Козловского рассказывается трагическая история аварии на Чернобыльской АЭС.
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