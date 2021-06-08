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На Западе назвали самых популярных российских актеров

Диана Товсепова
2 часа назад
Назван список самых перспективных российских актеров. Список опубликовало авторитетное издание Variety.
На Западе назвали самых популярных российских актеров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Перечень был составлен на основе форума аудиовизуального контента Key Buyers Event. Интересно, что на этом форуме Роскино показывает международным дистрибьюторам российские фильмы и сериалы и ищет партнеров.
Ранее "Рамблер" рассказывал об актрисе, самой популярной в Голливуде.
Актеры,Филипп Юрьев,Евгений Сангаджиев,Михаил Локшин,Элла Манжеева,Светлана Ходченкова,Юлия Снигирь,Иван Твердовский,Юрий Борисов,Юрий Колокольников,Александр Кузнецов,Паулина Андреева,
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