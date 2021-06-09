9 июня 1981 года родилась на свет будущая звезда большого кино Натали Портман . Она росла в обычной семье врача и актрисы, но ее мать давно оставила актерскую карьеру.

Когда Портман было три года, семья переехала из Израиля в Америку, сначала в Вашингтон, а затем и в Нью-Йорк. Девочка жила обычной жизнью, пока в 11 лет ее не заметили агенты. Они сочли ее идеальной кандидаткой на роль юной Матильды, подругой наемного убийцы по имени Леон. После выхода "Леона" на Портман моментально обрушилась слава, а уже через год она играла с такими именитыми актерами как Аль Пачино Роберт Де Ниро в фильме "Схватка".

Правда, это отразилось на укладе ее жизни. Общение со сверстниками играло огромную роль в подростковом возрасте, но после выхода "Леона" одноклассники стали ей откровенно завидовать и начали травлю. Девушке даже пришлось поменять школу. Тем не менее, это не сломало и не остановило будущую звезду:

"Я всегда была амбициозным ребенком, знала, что мне нужно и чего я хочу. Я была настроена очень серьезно".

Натали Портман прекрасно говорит на нескольких языках. В этом ей помогла мультикультурная семья, предками по материнской линии являются евреи из России и Израиля, а по отцу — родня из Польши, Израиля и Румынии. Она знает английский, французский, иврит, а также японский и немецкий. В последнем она поднаторела на съемках фильма "V значит Вендетта".

Также у Портман прекрасное образование — она закончила факультет психологии Гарвардского университета

Совмещать учебу и актерскую карьеру было непросто, но позиция Портман была однозначной:

"Скорее я предпочту быть умной девушкой, а не кинозвездой".

Актриса не боится браться за сложных персонажей, возможно именно поэтому Натали Портман имеет прекрасную репутацию и огромный актерский вес в Голливуде. Также она всегда стремится выражать свою личную позицию и участвует в общественных инициативах. Кроме того, Портман не коснулась звездная болезнь, а после поездки в Уганду она еще больше пересмотрела свои взгляды на жизнь.

"Представляете, там там люди бьются за простую воду!",

- восклицала она.