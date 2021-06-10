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Элизабет Херли 56: самая эффектная нестареющая актриса Европы

Диана Товсепова
6 часов назад
Кажется, что британской актрисе Элизабет Херли удается шикарно выглядеть в свои 40 лет. Так и есть. Да только сегодня, 10 июня, ей исполнилось 56 лет! Только взгляните на ее необыкновенную фигуру!
Весь мир говорит о том, что над британской актрисой Элизабет Херли время не властно. Действительно, она появилась на экранах еще в 1987 году, однако с тех пор ее внешность не сильно изменилась.
1/7 Весь мир говорит о том, что над британской актрисой Элизабет Херли время не властно. Действительно, она появилась на экранах еще в 1987 году, однако с тех пор ее внешность не сильно изменилась.
Фото: @elizabethhurley1
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10 ию6ня Элизабет исполнилось 56 лет!
2/7 10 ию6ня Элизабет исполнилось 56 лет!
Фото: @elizabethhurley1
Только взгляните на ее фото. Разве можно так выглядеть после пятидесяти?!
3/7 Только взгляните на ее фото. Разве можно так выглядеть после пятидесяти?!
Фото: @elizabethhurley1
Казалось бы с возрастом женщины начинают одеваться более закрыто.
4/7 Казалось бы с возрастом женщины начинают одеваться более закрыто.
Фото: @elizabethhurley1
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Но только не Элизабет Херли! Она все также шикарна и популярна.
5/7 Но только не Элизабет Херли! Она все также шикарна и популярна.
Фото: @elizabethhurley1
Глянцевые издания наперебой берут у нее интервью, непременно задавая вопросы о том, как остановить время.
6/7 Глянцевые издания наперебой берут у нее интервью, непременно задавая вопросы о том, как остановить время.
Фото: @elizabethhurley1
О том, насколько удачная генетика у актрисы, говорит и внешность ее красавца-сына.
7/7 О том, насколько удачная генетика у актрисы, говорит и внешность ее красавца-сына.
Фото: @elizabethhurley1
Так, в свои 55 лет активно ведет профиль в Instagram, где регулярно радует подписчиков новыми фото. Но выглядит она на этих фото "максимум на 35 лет", считают пользователи Сети. При этом Элизабет чаще всего показывает себя в купальниках или в соблазнительных платьях, а каждый ее снимок шумно обсуждается в СМИ по всему миру.
Интересно, что женщина просто выглядит намного моложе своих лет, но на ней нет видимых следов пластических операций, подтяжек, инъекций и прочих вмешательств специалистов. Поэтому, скорее всего, по мнению, во всем "виновата" генетика и хороший уход за собой. Самые яркие фото 55-летней актрисы в подборке "Рамблера".
Актеры,Фото,Элизабет Херли,
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