Весь мир говорит о том, что над британской актрисой Элизабет Херли время не властно. Действительно, она появилась на экранах еще в 1987 году, однако с тех пор ее внешность не сильно изменилась.

Так, в свои 55 лет активно ведет профиль в Instagram, где регулярно радует подписчиков новыми фото. Но выглядит она на этих фото "максимум на 35 лет", считают пользователи Сети. При этом Элизабет чаще всего показывает себя в купальниках или в соблазнительных платьях, а каждый ее снимок шумно обсуждается в СМИ по всему миру.