Почему Меньшиков отказывался от "Утомленных солнцем"

В 1995 году фильм Никиты Михалкова “Утомленные солнцем” получил премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”. Олег Меньшиков , сыгравший в картине одну из главных ролей, позже признавался, что эта работа разделила его жизнь на “до” и “после”. И мало кто знает, что поначалу актер отверг предложение Михалкова принять участие в съемках. О том, почему это случилось, рассказывает “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Утомленные солнцем" Кадр из фильма "Утомленные солнцем"

Уже на этапе создания сценария “Утомленных солнцем” Никита Михалков знал, кто будет исполнять в фильме главные роли. Режиссер был уверен, например, что Митю должен сыграть Олег Меньшиков, поэтому роль писалась специально для него.

Но неожиданно все пошло не по плану: получив сценарий, Меньшиков от роли отказался. Михалков немного опоздал с предложением: актер уже подписал контракт с другим режиссером и должен был вот-вот уезжать на съемки. Неизвестно, как закончилось бы дело и кому в итоге Михалков предложил бы роль Мити, но съемки, в которых должен был принимать участие Меньшиков, неожиданно отложили, актер оказался свободен и смог согласиться на предложение Михалкова.