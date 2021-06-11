Спектакль с Бузовой: 150 тысяч за «осквернение сцены»

Сегодня, 11 июня, на сцене МХАТ им. Горького состоялась премьера спектакля «Чудесный грузин», посвященного Иосифу Сталину. Одну из ролей в нем сыграла певица и телеведущая Ольга Бузова . В обществе исполнение арии светской львицей вызвало огромный резонанс. Подробнее — в материале «Рамблера».

Хоть это выступление нельзя назвать дебютом Ольги, ведь она уже успела блеснуть в спектакле «Мужчина нарасхват», где предстала в образе гламурной искательницы «денежного мешка», тем не менее появление Бузовой на сцене стало очень громким и обсуждаемым событием. Сама артистка без ложной скромности в одном из интервью назвала его главной премьерой года, заявив, что даже после прогона зал аплодировал стоя.

«Для меня это главное событие этого года. Возможно, даже жизни, потому что в 16 лет я мечтала поступать в театральное, мама мне не разрешила. И вот сегодня на ваших глазах моя мечта, мечта 16-летней девочки, которая послушалась маму и окончила СПБГУ с красным дипломов, она на ваших глазах реализовалась»,

— призналась певица телеканалу «Дождь».

Но, судя по всему, далеко не все разделяют восторг звезды. В социальных сетях в адрес теледивы посыпался шквал критики. Ирина Толстова на Facebook назвала появление Бузовой «осквернением сцены», Алла Назарян заявила, что это «позор», а пользователь Batyr Hudayberdyyev высказался коротко и ясно: «смотреть тошно». Но нашлись и те, кто оценил решение режиссера пригласить в спектакль Ольгу.

«Крайне умный ход со стороны режиссера. Во-первых, спектаклю обеспечена мощнейшая реклама. Вот часто за последние годы годы какая-то театральная постановка была в топе новостей? Я не очень много помню таких случаев. Во-вторых, не будь Бузовой, все бы обсуждали сюжет. А там есть что обсудить. Постановка-то про Сталина. А Бузова сыграла как идеальный громоотвод»,

— поделился своим мнением Дмитрий Прокопенко в социальной сети.

Собственно, руководство театра и не скрывало, что приглашение артистки — заранее хорошо спланированный ход. Они хотели создать ажиотаж — они это сделали.

«Мы хайпанули. Здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал»,

— отметил в беседе с РИА Новости художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков

Конечно, у Бузовой немало хейтеров. Но как бы ее не критиковали пользователи Сети, сидящие за экранами своих компьютеров, стоит отметить тот факт, что билеты на спектакль «Чудесный грузин» проданы все до единого - и 11 июня был аншлаг, и 12 числа в зале не будет ни одного свободного места. Следущие показы пьесы состоятся 17 и 18 сентября. На них свободные места пока есть. Цена билетов варьируется от одной до восьми тысяч рублей в зависимости от места.

Но не стоит расстраиваться раньше времени, если кто-то не успел купить билет на премьеру. Прагматичные перекупщики предлагают выход — купить билет с рук. Правда, придется выложить кругленькую сумму - 150 тысяч рублей. Это предложение, естественно, спровоцировало новую волну возмущений.

avito.ru

«Вы что, с дуба рухнули?! Да за эти деньги можно поддержанную машину купить, а тут провальное выступление блондинки из «Дома-2»! Нет, ну куда катится эта страна? Ладно, я бы понял, если бы кто-то достойный выступал, Безруков, например, или Хабенский, но уж точно не дешевая певичка! Считаю, что нужно уволить всех руководителей театра, чтобы не позорили храм искусства, допуская такой произвол! А лучше сжечь!»,

— негодовал пользователь Сети по имени Артем (фамилия не указана).

Но Ольга, несмотря на нескончаемые волны хейта в свой адрес, держится молодцом. Она открыто заявляет, что ее внимания достойна лишь конструктивная критика, остальное для нее не имеет значения.

«Когда камни летят в спину от публичных людей, особенно от мужчин, я просто за голову хватаюсь. Может быть, напомнить всем, что я — девочка? Я одна с этим хейтом. Я в другой семье выросла, я — питерская интеллигенция, у меня другие принципы. Или буду игнорировать, или буду отвечать. Оскорбления, негатив и хейт не имеют ко мне никакого отношения. Как я уже сказала на премии МУЗ-ТВ, я больше не позволю себя обижать. Цифры не врут. Есть статистика, и по ней с 2009 года Ольга Бузова — самая популярная девушка в стране. А сегодняшняя самая главная новость — что Бузова выступает в МХАТе. Поэтому давайте смотреть на статистику и мою игру»,